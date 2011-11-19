-Yıldız: ''12 bin 500 kişi tesisleri kullanacak'' KAYSERİ (A.A) - 19.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, depremden etkilenen vatandaşlar için Bakanlığına ait tesisleri kullanıma sunduklarını belirtti. AK Parti Kayseri İl Başkanlığının nöbetçi vekil uygulaması kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Yıldız, bir taraftan vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, bir taraftan da deprem bölgesiyle ilgili çalışmaları düzenli olarak sürdürdüklerini bildirdi. Bakanlığına ait misafirhane ve lojmanları tamamen depremzedelere açtıklarını ifade eden Yıldız, ''1248 tane lojmanımızı kullanıma sunduk. Bu yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşımızın lojmanlara girmesi demektir. Misafirhanelerimizdeki 2 bin 500 yatağı da kullanıma açtık. Yani 12 bin 500 vatandaşımızı Kütahya, Manisa ve İzmir gibi bölgelerimize yerleştirebileceğiz. Bunun yanı sıra, 41 ilde misafirhanelerimiz var. İsteyen istediği il tercihi yapabilir'' dedi. Gazetecilerin soruları üzerine petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti: ''Karadeniz'de dünya devi firmalarla bir dizi anlaşmalarımız olmuştu. Sondaj yapanlar oldu, yapacaklar var. Çalışmaları sonuçlananlar var. Ama özellikle 1,5 ay kadar önce ağırlık merkezimizi gerek gelişen olaylar neticesinde, gerekse arama faaliyetleri çerçevesinde Akdeniz'e kaydıracağımızı söylemiştik. Shell ile bu kapsamda önümüzdeki hafta anlaşma imzalıyoruz. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleriyle alakalı çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyoruz. Türkiye'den yerli yatırımcılardan da rağbet olması sevindirici bir gelişme. İnşallah Türkiye için iyi sonuçlar alırız.'' Suriye ile ilişkiler noktasında bu ülkeye verilen elektriğin kesileceğini söylemediğini dile getiren Yıldız, ''Gazeteciler kesilme lafını kulandılar, ama ben böyle bir kelime kullanmadım. Özellikle Türk bayrağının yakılmasından sonra bizim bu kararımızın çok zorlanmaması gerektiğini, gözden geçirmek zorunda bırakılmamamız lazım geldiğini söyledim. Şu an hali hazırda Suriye'ye elektrik vermeye devam ediyoruz. Suriye'ye verilen su ile alakalı da herhangi bir gündemimiz yok. Su da verilmeye devam edilecek. Su ve elektrik konusu spekülasyona açılmamalı'' diye konuştu. Bakan Yıldız, bir soru üzerine Suriye sınırındaki mayınlı bölgede petrol arama çalışmalarının devam ettiğini, bu bölgeden bir miktar petrol çıkarıldığını da söyledi.