-Yıldırım: ''Yola koyulduk'' ESKİŞEHİR (A.A) - 08.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ulaşım, iletişim, demir ve havayolu alanlarında son 9 yıldır yapılanların, 80 yılda yapılan çalışmaların 2-3 üç katı olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin bu alandaki özlemlerini, beklentilerini daha fazla geciktirmek yok' dedik ve yola koyulduk'' dedi. Bakan Yıldırım, Eskişehir Garı'nda, sektöründe lider firmaları tüketiciyle buluşturacak Perakende Treni'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yüksek Hızlı Tren'i (YHT) Eskişehir'e getirdiklerini söyledi. YHT'nin Ankara, Eskişehir ve Konya'dan sonra İstanbul ile buluşacağını ifade eden Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Ülkemiz, yıllar içinde adım adım doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yeni yüksek hızlı demiryolları hatlarıyla, normal demiryolları hatlarıyla, demir ağlarla örülmüş olacak. 2023 yılı hedeflerimiz belli. 2023'e kadar 10 bin kilometreye ulaşacağız yüksek hızlı hatlarda. Normal hatların mevcuduna 4 bin kilometre daha ilave edeceğiz. Böylece 10 bin kilometre YHT olmak üzere toplam 26 bin kilometre demiryolu ağını ülkemize kazandırmış olacağız.'' -''Lafla olmuyor, yapacaksınız olacak''- 2003 yılında herkesin demiryollarından umudu kestiğini anımsatan Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Ne olacak bu demiryollarının hali) deniliyordu. Ama bugün artık demiryolları tekrar milletimizin göz bebeği olmaya yakın bir kuruluş haline geldi. Yapınca oluyor, yaptık oldu. Hayaldi gerçek oldu. İşte demiryolu, işte Yüksek Hızlı Tren... Bu ülkenin 33 yıllık serüveni. Türkiye'de 13 hükümet, 20 Bakan gelmiş geçmiş. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında değişen hiçbir şey olmamış. Geldik o işe de başladık. Çok şükür 2013'ün sonunda vatandaş Ankara'dan binecek, Eskişehir'de çiğböreğini yiyecek, İstanbul'da öğlen yemeğini yiyecek. Çağdaşlık bu, gelişmişlik bu. Lafla olmuyor, yapacaksınız olacak. Allah'a şükür milletimiz destekliyor, yaptıklarımızı görüyor, yapılanların karşılığını da fazlasıyla veriyor. Bizim yapacağımız iş verilen sorumluluğun gereğini yerine getirmektir.'' Bakan Yıldırım, yapılan yatırımların ardından Eskişehir'deki trafik ışıklarının ortadan kalktığını, daha iyi trafik akışının sağlandığını belirterek, şöyle devam etti: ''Modern demiryolu gar istasyon binası yapılıyor. TÜLOMSAŞ Amerika ile işbirliği yapıyor. Lojistik merkezi yapılıyor, hızlı tren çalışıyor. Havaalanına yeni bir pist daha yapıyoruz. Şimdi bazıları der ki 'havaalanı yapılıyor, uçaklar seferden kaldırılıyor'. Eskişehir'in onu merak ettiğini biliyoruz. Önemli olan havaalanıdır. Uçak her zaman kalkar, iner. Ama havaalanı olmazsa ne uçak iner ne de uçak kalkar. Havaalanını modern uluslararası standartlara getiriyoruz. Şimdi taşımacılıkla ilgili kısa bir kesinti oldu. Onu da sağ olsun milletvekilleri yakından takip ediyorlar. Yakında tekrar seferler başlayacak. Seferler başlayacak ama Eskişehir'in buna sahip çıkması lazım. Kimse zararına iş yapmaz.''