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Spor

YILDIRIM'IN CEZASINDA İNDİRİM İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 00:33

-YILDIRIM'IN CEZASINDA İNDİRİM İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin talebi üzerine olağanüstü toplanarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) dün kulüp başkanı Aziz Yıldırım için verdiği cezalarda indirime gitti.  Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı duruşmalı toplantıya, başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve kulübü temsilen avukat Sami Dinç katıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, duruşma sırasında yapılan sözlü açıklamalar dinlenip, dosyanın incelendiği ve yapılan müzakere sonucunda itirazın kısmen kabul edildiği bildirildi.  Tahkim Kurulu, toplantı sonrasında PFDK tarafından, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını, oy çokluğuyla 21 gün hak mahrumiyetine çevirdi. PFDK'nın, verdiği 40 bin lira ceza da Tahkim Kurulu tarafından 25 bin liraya indirildi.  Tahkim Kurulu ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Murat Özaydınlı'nın 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının ise 'verilen cezanın eylemin unsurlarının oluşmaması sebebiyle' oy birliğiyle kaldırılmasını kararlaştırdı.  Diğer yandan, Fenerbahçe Kulübü'ne taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 100 bin liralık ceza 75.000 lira para cezası şeklinde oy çokluğuyla değiştirilerek onandı.

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