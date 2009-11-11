Yıldırım'ın 'çelişkili ifadeleri'

T24 - Ergenekon sanığı Osman Yıldırım, Cumhuriyet gazetesini Veli Küçük'ün bombalattığını söylemiş, Danıştay baskınından da haberi olmadığını savunmuştu. Ancak Yıldırım'ın ifadesi çelişkilerle dolu.



NTV'nin haberinde Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılara ilişkin dava ile birleştirilen birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine el bombası atılmadan Alparslan Aslan ile birlikte Ataşehir'de gittiğini toplantıya Muzaffer Tekin, Rasim Görüm, Veli küçük, Oktay Yıldırım ve Fikri Karadağ’ın katıldığını öne sürdü.



Ancak telefon kayıtları adı geçen sanıklardan hiçbirinin o tarihte Arslan ve Yıldırım’la görüşmediğini ortaya koyuyor.



Kayıtlara göre; Alparslan Arslan’ın telefonu Zeynep Kamil, Üsküdar, Alemdağ ve Balmumcu’da sinyal veriyor. Osman Yıldırım'ın da o gün Ataşehir'e gitmediği ortaya çıkıyor.



Muzaffer Tekin, Kadıköy’de Hüseyin Görüm’ün telefonu Hendek’te, Fikri Karadağ’ınki ise Balıkesir’de sinyal veriyor.



Gizli tanık olarak verdiği 5 ayrı ifadede Osman Yıldırım bombaları önce Veli Küçük daha sonra Oktay Yıldırım, son olarak da Muzaffer Tekin'den aldığını, bu iş için kendisine 500 bin dolar teklif edildiğini öne sürüyordu.



Yıldırım'ın mahkemede bu paradan hiç bahsetmezken, şimdiye kadar hiçbir ifadesinde yer almayan Emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un ismini telefuz etmesi dikkat çekiyor.



Yıldırım, Danıştay saldırısından haberi olmadığını iddia ediyor. Ancak saldırı günü bizzat Yıldırım'a ait ses kaydı kendisini yalanlıyor.



Osman Yıldırım ile bir arkadaşının yaptığı telefon konuşması kaydı şöyle:



Ya bu Alparslan'ın soyadı nedir?



Yıldırım: Arslan.



Bütün televizyonlar ondan bahsediyor şimdi.



Yıldırım: Doğrudur.



Danıştay'ı basmış o, şaşırtmış mı o ya?



Yıldırım: Doğrudur doğru...



Alah Allah...



Yıldırım: Güzel yapmış, helal olsun.



Neyi güzel yapacak iş midir o ya? Salaklık...



Yıldırım: Olur mu ya Allah’ın askeri dayı ya Allah Allah.



Osman Yıldırım'ın Perşembe günü yapılacak çapraz sorgusunda yeni yeni iddiaları gündeme getirmesi bekleniyor.