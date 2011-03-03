-YILDIRIM'I TAŞIYAN HELİKOPTER ENDİŞELENDİRDİ MUŞ (A.A) - 03.03.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopterin havalandığı sırada rüzgarın etkisiyle ani iniş ve çıkış yapması, kısa süre endişe yaşanmasına yol açtı. AA Muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yıldırım, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner ile birlikte Bitlis'te bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere Ankara'dan özel uçakla Muş'a geldi. Burada Vali Ali Çınar, Belediye Başkanı Necmettin Dede ve diğer yetkililer tarafından havaalanında karşılanan Yıldırım, VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra Bitlis'e hareket etmek üzere Ulaştırma Bakanlığına ait helikoptere bindi. Yıldırım, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Saner, Muş Valisi Ali Çınar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve korumalarla birlikte toplam 7 kişiyi taşıyan helikopter kalkmakta güçlük çekti. Binali Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan helikopter, havalandıktan sonra rüzgarın etkisiyle 3 kez aşağı ve yukarı doğru hareket edince, havaalanında uğurlama yapan Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede, Emniyet Müdürü Süleyman Acaröz, AK Parti İl Başkanı Halis Saltık ve partililerin tedirginliğine yol açtı. Üzerinde EC 145 Eurocopter yazılı helikopterin uçuşa devam etmesiyle yolcuları uğurlayanlar rahat bir nefes aldı.