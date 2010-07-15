-YILDIRIMER'DEN HAVUZDA BÜYÜK BAŞARI HELSİNKİ (A.A) - 15.07.2010 - Milli yüzücü Ediz Yıldırımer, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bin 500 metre serbestte Avrupa üçüncüsü oldu. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden şampiyonanın ikinci gününde, Yıldırımer, bin 500 metre serbestte 15:31.07'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Bu dalda birinciliği 15:20.57'lik zamanıyla Ukraynalı Sergiy Frolov elde etti, Belçikalı Ward Bauwens de 15:27.04'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'den 7'si kız, toplam 15 sporcunun yarıştığı şampiyona, 18 Temmuz Pazar günü sona erecek. Şampiyonada, 15-16 yaş arası kızlar, 17-18 yaş arası erkekler mücadele ediyor.