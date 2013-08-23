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Spor

Yıldırım'dan Yanal'a: Emenike'yi oynatmayacaktın, neden aldırdın!

Aziz Yıldırım, 'Oynatmayacaksan Emenike’yi niye aldırdın Ersun! Kulübede mi oturtacaksın Emenike’yi böyle bir maçta!' diye sert ifadeler kullandı

23 Ağustos 2013 10:58

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal’ı "Emenike’yi oynatmayacaksan niye aldırdın?" diye sert dille uyarıp "Yazık, çok yazık Fenerbahçe’ye bu futbol hiç yakışmadı" sitemini yaptı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy’de Arsenal’e karşı 3-0’lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım, faturayı Teknik Direktör Ersun Yanal’a kesti.

Kadro seçiminde ağır eleştirilerde bulunan Yıldırım, CAS’taki duruşma nedeniyle İsviçre’den telefonla Yanal’ı aradı. Bir hayli üzgün ve öfkeli olan Yıldırım, “Oynatmayacaksan Emenike’yi niye aldırdın Ersun! Kulübede mi oturtacaksın Emenike’yi böyle bir maçta!” diye sert ifadeler kullandı.

 

Lozan’dan ateş püskürdü

 

Ersun Yanal’a Emenike’den dolayı tepki gösteren Yıldırım, yönetici arkadaşlarıyla birlikte izlediği maçın ardından isyan etti. Fenerbahçe Başkanı, “Yazık hem de çok yazık. Bu kadar emeğimizin karşılığı bu olamaz. Kendi sahasında bu kadar aciz, korkak ve kendisine yakışmayan bir futbol oynayan futbolcular ben de hayal kırıklığı yarattı. Bu futbol Fenerbahçe’ye hiç yakışmadı” diye tepki gösterdi.

 

Yanal’ın yeri sallantıda

 

Büyük umutlarla göreve getirilen Yanal’ın koltuğu da sallanmaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Yanal ile çıktığı 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanabildi. Süper Kupa’da Galatasaray’a 1-0, ligde Konya’ya 3-2, Avrupa’da Arsenal’e 3-0’la boyun eğen Kanarya, Salzburg’la da 1-1 berabere kalmıştı. Yanal’ın kredisinin ocak ayına kadar olduğu ileri sürüldü.

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