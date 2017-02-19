Yıldırım'dan Deniz Yücel açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım Türkiye'de gözaltına alınan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'le ilgili bir soru üzerine, "Bu konu savcılığı ilgilendiriyor" diye konuştu. Başbakan Yıldırım Yücel'in nasıl bir suçlama ile karşı karşıya olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Die Welt gazetesinin 43 yaşındaki deneyimli muhabiri Deniz Yücel geçen salı günü akşam saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek amacıyla gitmiş ve gözaltına alınmıştı. Deniz Yücel, hacker grubu RedHack tarafından kamuoyuna sızdırılan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın elektronik posta yazışmalarına ait olduğu ileri sürülen bilgilerle ilgili bir haber hazırlamıştı. Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok Deutsche Welle Türkçe’ye yaptığı açıklamada müvekkiline yöneltilen soruların RedHack soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyleyerek, "“Terör örgütü üyeliğiyle suçlanma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz” diye konuşmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in salı gününden beri İstanbul'da bir ceza soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı bilgisine sahibiz. Türk makamlarının yürüttüğü mevcut soruşturma sürecinde, özellikle Türkiye'de basın özgürlüğünün anayasa hukukuyla güvenceye alınmış olması bakımından, hukuk devleti kurallarına riayet edilmesini ve adil davranılmasını istiyoruz. Elbette Deniz Yücel'e destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Deniz Yücel ve Die Welt yazı işleriyle temaslar kuruldu ve sürüyor.”

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DW/dpa, HT/AG