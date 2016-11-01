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BBC Türkçe

Yıldırım'dan Cumhuriyet yorumu: Terör örgütlerini destekleyenleri masum görmeyiz

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet gazetesi operasyonuna yönelik tepkileri eleştirdi. Yıldırım, "Bölücü terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne alenen destek verenleri masum görecek değiliz" dedi.

01 Kasım 2016 16:40

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet gazetesi operasyonuna yönelik tepkileri eleştirdi.

"Terörle mücadelede attığımız adımlarda önümüze basın özgürlüğünü getiriyorlar" diyen Yıldırım, Avrupa'dan gelen 'kırmızı çizgi aşıldı' eleştirilerine, "Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz" diye cevap verdi.

Pazartesi günü Cumhuriyet gazetesinin 18 yazar ve yöneticisi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkartılmıştı.

Gözaltına alınanların emniyet işlemleri devam ediyor.

Yıldırım gazeteye operasyonun nedenlerinden bahsederken 2013'teki Cumhuriyet Gazetesi Vakfı seçimlerinin davalık olmasına değindi:

"Bir gazetenin yöneticilerine ve gazetenin vakfına yönelik bazı ithamlar var. İthamlar, bu vakfın 2013 yılından beri bir iki grup arasında davalı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bir şikâyet söz konusu. Ağustos ayından beri tahkikat yapılıyor.

"Biri gazeteyi çıkaran vakfın yöneticilerin seçiminden dolayı, biri de teröre destek vermesi iddiasıyla yapılan tahkikat. Başladılar, 'basın özgürlüğü elden gidiyor'. Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Avrupalı dostlarımızla anlaşamadığımız konu bu. Terörle mücadelede attığımız adımlarda önümüze basın özgürlüğünü getiriyorlar."

yapmıştı

Yıldırım bu açıklamayı da şu sözlerle eleştirdi:

"Avrupa Parlamentosu'nda birisi 'Bizim kırmızı çizgimiz' diyor. Senin çizgine bakmayız biz. Kırmızı çizgiyi millet çizer Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz. Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir".

Avrupa'yı çifte standartlı davranmakla eleştiren Yıldırım, "Basın özgürlüğünün ne demek olduğunu sizden öğrenecek değiliz" dedi.

Yıldırım, "Bölücü terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne alenen destek vereneleri masum görecek değiliz" diye konuştu.

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