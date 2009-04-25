Yıldırım'dan beklenen açıklama gelmedi!



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, sadece futbol kulübü olmadıklarını, faaliyet gösterdikleri 9 branşta da iddialı olduklarını söyledi. Nihat Özdemir, Yüksek Divan Kurulu toplantısının son bölümünde üyelerin konuşmalarında gündeme getirdikleri konularla ilgili açıklamaların yanı sıra yönetim kuruluna yöneltilen sorulara yanıt verdi.



Belli dönemlerde bazı branşlarda takımların başarılı olamadığını dile getiren Özdemir, ''Fenerbahçe 9 dalda iddialı olan bir kulüptür. Bir dönem bazı takımlarımız başarılı olmayabilir. Ama geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'nin diğer dallarda elde ettiği başarının ülke sınırlarını aştığı herkes tarafından görülmektedir'' diye konuştu.



Futbolculara zaman zaman yaptıkları hareketler ve sergiledikleri davranışlardan dolayı ceza verilmediği yönündeki eleştiriye de Özdemir şu yanıtı verdi: ''Yapılan hiçbir hareket, eğer futbolcuya yakışmayacak bir hareketse, kulübe zarar verecekse hiçbir zaman cezasız kalmamıştır. Bir oyuncu yanlış bir hareket yapmışsa ceza yönetmeliğimiz var. Ondan, kendisini savunmasını isteriz, savunmasını aldıktan sonra gerekli ceza verilir. Galatasaray maçında yaşananlara üzüldük. Fenerbahçeliliğe yakışmayan hareketlerde bulunan sporcularla ilgili savunmalarını istedik, gerekli cezaları yönetim olarak vereceğiz. Başkanımızın 'Oyuncular ihanet ediyorlar' gibi, herhangi bir gazeteye, yayın organına demeci olmamıştır.''