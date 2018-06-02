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Spor

Yıldırım'dan 1907 Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 1907 Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti

02 Haziran 2018 01:44

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 1907 Fenerbahçeliler Derneği\'ni ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına bir gün kala, sarı lacivertli kulübün başkanı ve yeni dönem adayı Aziz Yıldırım, İstanbul\'un Beşiktaş ilçesinde bulunan 1907 Fenerbahçeliler Derneği\'nde ağırlandı.
Kongre öncesinde kulübün geleceğine dair fikir ve projelerini sarı lacivertli üyelerle paylaşmaları amacıyla başkan adaylarını ağırlayan dernek, ilk olarak dün akşam saatlerinde Ali Koç\'u konuk ederken, bugün ise Aziz Yıldırım\'ı konuk etti.
Çok sayıda üye ve misafirin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpte başkan olarak görev yaptığı süre boyunca yaşananları ve gelecek dönem planlarını üyelerle paylaştı.
Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında dernek başkanı Ruşen Çetin tarafından günün anısına hazırlanan hediyeyi Aziz Yıldırım\'a takdim etti.

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