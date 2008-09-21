Yıldırım’a taciz





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maç çıkışında bir süredir tartışmalı olduğu taraftarların tacizine uğradı.



Şeref tribününün hemen önünde bir grup sarı-lacivertli taraftarın, “Çok yaşa padişahım” şeklindeki sloganıyla karşılaşan Başkan Yıldırım ve beraberindeki yöneticiler, bu tepkiye hem şaşırdı hem de sinirlendi. Yıldırım’a bir süre aleyhte tezahürat yapan taraftarların, bu tepkiye karşı çıkan seyircilerle de tartıştıkları gözlendi. Kendisine gösterilen tepkilere çok sinirlenen Aziz Yıldırım’ı yanındaki yöneticiler sakinleştirdi.



Öte yandan karşılaşma sonunda maraton üst bölümde bir grup taraftar tribünlerden ayrılmayıp uzun süre tezahürat yaptı. Sarı-lacivertliler, stat ışıklarının söndürülmesinden sonra, “Müşteri değiliz, taraftarız biz” şeklinde tempo tuttu.