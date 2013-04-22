Yıldırım: Yerli oto zorlamayla olmaz

Almanya'da konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yerli otomobil için yatırımın zorla değil, istekle yapılması gerektiğini söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Binali Yıldırım, Almanya'nın Münih kentinde, üç yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük İnşaat ve Maden Makineleri Fuarına (BAUMA) katılan Türk firmalarının standlarını gezdi.

Yıldırım burada gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de yerli otomobil üretimi konusunun yeterince tartışıldığını ve kendisinin de bu konuya fazla girmek istemediğini, ancak yapılacak yatırımın zorla değil, istekle yapılması gerektiğini belirtti.

Binali Yıldırım Türkiye'nin geçmişte otomotiv sanayinin gelişmesi için dış oto almayı sınırladığını, uzun süre ne üretildiyse o kaliteye insanların razı olmasını istediklerini hatta insanların buna mahkum edildiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Yıldırım şöyle devam etti:

"Sabit döviz kuruyla, yıllarca enflasyonun yüzde yüzlerde olduğu dönemde, bu derece sektöre destek ve kaynak sağlayan sektörün, bu duruma geldikten sonra kalkıp da 'biz bu işte yokuz, bu enayilik olur' gibi bir çıkışı doğrusu şık olmadı. Milli duruşa ihtiyaç var. Verilen destekler bugün karşılığını görmek ister. Parayı kazancı her şeyin üzerinde görmek yerine ülkemizin sınıf atlaması, ülkemizin teknoloji ve gelişmiş ülke olması için herkesin katkı sağlaması... Gün bugündür, para her zaman kazanılır eğer ülkeniz sağlamsa dimdik ayaktaysa daha çok kazanırsınız. Bunun en iyi örneği, son 10 yıldır, AK Parti dönemimde herkes varlığını 10 kat artırdı."