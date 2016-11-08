Yıldırım ve Bahçeli HDP üzerinden CHP’yi hedef aldı

AKP, CHP, MHP ve HDP bugün grup toplantılarını gerçekleştirdi. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP PM’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Eş başkanları tutuklu olan HDP grubundaysa Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın mesajları okundu. HDP Milletvekilleri salona girerken alkışlarla karşılandı. Toplantıya ayrıca Belçika Büyükelçisi, Avusturya, Finlandiya ve İspanya Müsteşarları, Yunanistan ve Almanya Başkatipleri de katıldı.

Başbakan'dan HDP'ye: Millet size "Yasama faaliyetlerini bırakın" demedi, "Terör faaliyetlerini bırakın" dedi

Milletvekillerinin tutuklanmasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yasama faaliyetlerini durdurmasını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Devletin milletin parasını, teröre peşkeş çekemez. Milli iradeyi tanımayını millet hiç tanımaz. Şimdi de bu vekiller kalkmış diyorlar ki yasama faaliyetlerini durduruyoruz. Millet sizden 'Yasama faaliyetlerinizi değil, terör faaliyetlerinizi durdurun' dedi. Yanlış anlamışsınız, milleti bile anlamamışsınız. Vatana ve millete ihanet asla karşılıksız kalmaz. Kimse millete karşı haddini aşmasın" dedi.

Binali Yıldırım "AB'li dostlarımıza sesleniyorun. Bırakın Türkiye'nin hukuk meselesiyle uğraşmayı da, gençliğinizi, geleceğinizi zehirleyen PKK'ya bir çift laf edin. Bizim mücadelemiz sizin geleceğinizin de mücadelesi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Seçimle gelen seçimle gider, ama "Ben savcıya gitmem, ifade vermem" diyemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin tutuklanmasını eleştirirken, HDP'lilerin savcılık çağrılarına uymaması için "Seçimle gelen 'Ben savcıya gitmem, ben ifade vermem' diyemez!" dedi. Hukukun tanınması ve hukuka uyulması çağrısında bulunan Kılıçaroğlu, diğer yandan milletvekillerinin hüküm kesinleşmeden tutuklanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, milletvekili tutuklamalarıyla Anayasa'nın ihlal edildiğini ifade etti.

Çözüm sürecinin PKK'yı meşrulaştırdığını savunan Kılıçdaroğlu, "Dolmabahçe mutabakatı, üç kişi serbest, kalanları tutuklu. Kim bunlar, CHP milletvekilleri mi? Kim bunları Dolmabahçe'ye gönderdi? Önce bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını vermezseniz namertsiniz" diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik operasyona zemin oluşturan soruşturmayı yürüten savcının 'FETÖ'ye üye olmak ve 'suç uydurmak' iddialarıyla yargılandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bakın bunların FETÖ ile ilişkileri devam ediyor. Önde kavga varmış gibi gösteriyorlar" dedi.

Cezaevindeki Demirtaş'tan yeni mesaj: Korku imparatorluğu dağılacak; mücadeleye devam edeceğiz

Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden avukatları ararcılığıyla yolladığı mesajı partisinin grup toplantısında okundu. Demirtaş, mesajında "Bu korku imparatorluğu en kısa sürede dağılacaktır. Bizler demokrasiye olan inancımızı kaybetmeden her koşulda mücadeleye devam edeceğiz. Dört duvar arasında da olsak aynı gökyüzü altında olduğumuzu unutmadan mücadeleye ve süregelen özgürlük halayının neşesinden faydalanmaya devam edeceğiz" dedi.

Grup toplantısında Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra sol partilerin üyeleri ve işçi sendikası temsilcileri de katıldı.