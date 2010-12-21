Yıldırım: Ulan arda ne yapıyorsun?

T24 - İzinsiz bir açılışa katılan milli oyuncuya Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’ın,” Ulan burada ne arıyorsun?” demesi ortalığı karıştırdı



Aziz Yıldırım, daha önce Galatasaray Başkanı Adnan Polat’tan transferi için izin istediği sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan ile dün bir restoranın açılışında biraraya geldi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Arda ile tokalaşan ve bir süre sohbet eden Yıldırım, yıldız futbolcuya “Ulan Arda burada ne arıyorsun” diye takıldı. Arda ise “Açılışlardayız artık. Futbolu bıraktım” diyerek Yıldırım’a esprili bir yanıt verdi. Arda’nın yönetimden izin almadan açılışa geldiği ve taraftarların yaşanan olaya büyük tepki gösterdiği, milli oyuncudan kaptanlığın alınmasını istedikleri bildirildi.