-Yıldırım: ''Türkiye bölgenin istikrar ülkesidir'' GİRNE (A.A) - 06.10.2011 -Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası ve bölgesel alanda birtakım manevralarla zora düşürmeye çalışanlar olduğunu belirterek, ''Şunu iyi bilsinler, Türkiye bölgenin istikrar ülkesidir, Türkiye bölgenin geleceğini de bugününü de kaderini de tayin edecek ülkelerin en başında gelen bir ülkedir'' dedi. KKTC'nin artan ses, internet, veri trafiğini karşılama ve yeni nesil iletişim teknolojilerine daha yüksek hızlarda erişiminin önünü açmaya imkan sağlayacak ''Türkiye-KKTC TURCYOS-2 Fiber Optik Kablo Sistemi''nin açılış töreni Girne'de yapıldı. Cratos Premium Otelde yapılan törene Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Türk Telekom Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros, Türk Telekom Grup CEO'su Hakam Kanafani, Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt ve BTK Başkanı Tayfun Acarer katıldı. Bakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ''TURCYOS 2'' projesinin Türkiye ile KKTC arasındaki iletişim ağını güçlendireceğini ifade etti. Bir turizm ve eğitim adası olan KKTC'nin iletişim altyapılarının tamamlanmasıyla bir bilişim adası haline geleceğini belirten Yıldırım, iletişim projelerini zamanında hayata geçirmeyen ülkelerin dünyadan geri kalmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Son bir yılda Türkiye'de veri kullanımının 17 kat arttığını, önümüzdeki 5 yılda 66 kat artacağını kaydeden, ''Eğer bilişim otoyollarını genişletmezsek, bunların alternatiflerini oluşturmazsak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, iletişimde bir sorunla karşılaşmamız hiç de uzak değil'' diye konuştu. Türkiye'nin bilgi iletişim teknolojilerini en çok kullanan ülkelerden olduğunu, genç nüfusun bilişime yatkınlığıyla da ülkenin bilişimde çok ciddi ilerleme yaşadığını anlatan Yıldırım, bu ilerlemeyi KKTC'yle eş zamanlı yürütmeyi prensip kabul ettiklerini dile getirdi. Geçen aylarda imzalanan protokolle iki ülkenin KKTC'nin e-devlet altyapısını oluşturmak amacıyla çalışmalara başlandığını belirten Bakan Yıldırım, ''Bu görev bakanlığıma verildi. KKTC'de e-devlet altyapısını oluşturacağız'' şeklinde konuştu. ''Aslında bizim konuşmamıza gerek yok, iş konuşuyor burada'' ifadelerini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Türkiye ve KKTC'yi uluslararası ve bölgesel alanda birtakım manevralarla zora düşürmeye çalışanlar şunu iyi bilsinler, Türkiye bölgenin istikrar ülkesidir, Türkiye bölgenin geleceğini de bugününü de kaderini de tayin edecek ülkelerin en başında gelen bir ülkedir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de olsun, Kıbrıs adası civarında olsun, KKTC'de olsun yanlış hesap yapanlar her zaman olduğu gibi bugün de büyük hayal kırıklığına uğrarlar. Bunun bilinmesinde fayda var. Biz her zaman Adada barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye hep elini uzatan taraf olduk ama hiç karşılık görmedi. Fakat hala bu kararlılık KKTC'de vardır. Birlikte yaşama, paylaşma azmi vardır. Bu azmi, birlikteliği bozan taraf KKTC olmayacaktır ama aksine hareket edenler de bunun sorumluluğundan asla kurtulamayacaktır.'' Türkiye ile KKTC'nin kalbinin 74 yıldır birlikte attığını vurgulayan Yıldırım, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı. -''Türkiye dünya iletişiminde söz sahibi''- KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türk Telekom sayesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ses ve veri trafiğinin daha sağlıklı sağlanmasına imkan tanınacağını ifade etti. Her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da Kuzey Kıbrıs'a desteğini esirgemeyen Türkiye'nin dünya iletişiminde söz sahibi olduğuna işaret eden Küçük, bunun gurur verici olduğunu belirtti. Teknoloji çağını yaşarken teknoloji üretiminin büyük önem kazandığını, dünyayı yakından izleyip yenilikçi olmak gerektiğini söyleyen Küçük, ''Elektronik Haberleşme Yasası''nın çok yakında yasalaşacağını, mobil haberleşme lisanslarının verildiğini ve yeni yatırımlarla rekabet ortamının geliştirileceğini anlattı. Hem yatırımcılara hem de ülkeye önemli katma değerler sağlayacak yatırımların önemini dile getiren Küçük, izolasyonları yıkıp dünyaya açılmanın da bilişim alanındaki yeni yatırımlarla daha kolay hale geleceğini vurguladı. -''Türkiye ve KKTC yetkililerinin kararlı duruşu sayesinde...''- KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de finansmanını tamamen Türkiye'nin karşıladığı projenin KKTC'nin dünya ile iletişimine güç katacağını belirtti. ''Avrupa'nın şımarık çocuğu'' Güney Kıbrıs Rum kesiminin KKTC ile ilgili her şeye engellemeye çalıştığı gibi bu projenin hayat bulmasına da engel olmaya çalıştığını söyleyen Saner, buna rağmen, Türkiye ve KKTC yetkililerinin kararlı duruşu ve güçlü iletişimi sayesinde projenin gerçekleştirildiğinin altını çizdi. KKTC'nin bilgi ve iletişim sektöründe artık ileriye baktığını ifade eden Saner, CEBIT bilişim fuarına bu yıl 4 firmayla katıldıklarına dikkati çekti. Türk Telekom Uluslararası İletişim ve Toptan Satış Başkanı Mehmet Toros da toplam uzunluğu 213 kilometre olan fiber optik kablonun 196 kilometrelik bölümünün deniz altına gömülmüş olduğunu ve tüm kablonun toplam 21 günde döşendiğini söyledi. Kurulacak sistemin KKTC'nin internet talebine daha iyi şekilde cevap vereceğini kaydeden Türk Telekom Grup CEO'su Hakan Kanafani, kurumun bu yıl 2,2 milyar TL altyapı yapacağını ifade etti. Türk Telekom CEO'su Gökhan Bozkurt ise hem Türkiye hem de KKTC için çok değerli olan proje sayesinde KKTC'nin teknolojik altyapısının gelişeceğini ve dünya ile bağlantısının güçleneceğini belirtti. Fiber optik kablolarını son 6 yılda yüzde 40 artırdıkları söyleyen Bozkurt, Türkiye ve Avrupa'da fiber optik altyapının 160 bin kilometreye ulaştığını anlattı. Sistemin Güney ve Güneydoğu illeri için alternatif güzergah da sağlayacağını vurgulayan Bozkurt, ülkeler arasındaki iletişim hatlarının daha da güçlendiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından ''TURCYOS 2'' sisteminin açılışı gerçekleştirildi.