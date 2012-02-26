Yaşam
Yıldırım Türker: Kurtuluverdik o cazgır kadından!
'İşte bu kadar. Kurtuluverdik o cazgır kadından. Ne kadar kolaymış, değil mi? Başbakan söylememiş miydi?'
Yıldırım Türker
(Radikal - 26 Şubat 2012)
Basın Resimaltı
Bir gün basın emekçilerinin örgütlendiğini; cesaretin, hakikate sadakatin ve mertliğin önemini kavradıklarını da göreceğiz.
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