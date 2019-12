Yıldırım: Teşekkür beklerdik

T24-

"Teşekkür beklerdik..."

dedi.Deniz Baykal'ı istifaya götüren görüntüler önce internette yayınlandı, ama kısa sürede de kaldırıldı. En merak edilen konulardan biri, bu kısa zaman diliminde neler yaşandığı. O ayrıntılar da, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.Görüntülerin yayınlandığı andan itibaren internet ortamından kaldırtmaya çalışan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuştu ve gece boyu süren gelişmeleri anlattı:"Görüntülerin internette yayınlandığını öğrendiğimiz an Sayın Başbakan 'Bir şeyler yapın, derhal durdurun' dedi. Derhal Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı aradım. Arkadaşlarımızı yataklarından kaldırtıp bakanlığa getirttik. Saat farkı olduğu için Amerika ile temasları biraz zorlanarak başlatabildik. Bu arada aramızda uluslararası anlaşmalar yani siber anlaşma olmadığı için tamamiyle ikili ilişkilerle çözebildik.Örneğin Facebook'la, sonra Google ile. Ve en önemlisi 'metacafe' denilen o internet paylaşım sitesini güçlükle bulduk. Yetkililerine ulaştık. Tabi bunlar olurken zaman geçti. Bu arada arkadaşlarımız Türkiye girişlerini kontrol altına almaya çalıştı. Girişlerin sayısını an be an kontrol ettiler. Nihayet 'metacafe'ye de ulaşıldı."Binali Yıldırım "karartma" çalışmalarının sabaha kadar sürdüğünü anlattı:"Arkadaşlarımız irili ufaklı bütün siteleri tarıyorlar ve buldukları an IP adreslerini tespit ediyor ve rica ederek görüntüleri kaldırtıyorlar. Bu çalışma sabaha kadar sürüyor. Doğrusu arkadaşlarımız gece yarısından sabaha kadar inanılmayacak bir özveri ile çalıştılar."Deniz Baykal istifa konuşmasında hükümeti suçlamıştı. Bakan Binali Yıldırım, Baykal'a tepkili:"Doğrusu çok şaşırdık. Bunu anlamak, izah etmek mümkün değil. Doğrusu bu yapılanlar için bir teşekkür beklerdik. En azından sabaha kadar çalışan arkadaşlarımız bir teşekkür beklerdi."