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Politika

Yıldırım: ''Teröristlerden somut talep yok'' ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 23:52

-Yıldırım: ''Teröristlerden somut talep yok'' ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıranlara ilişkin olarak, ''Teröristlerin bir tanesi kaptanın yanı başında duruyor ve üzerinde patlayıcı olduğunu söylüyor'' dedi. Yıldırım, saat 17.40'ta Gölcük'e gitmek üzere İzmit'ten hareket eden ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıranların 4-5 kişi olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Deniz otobüsünü kaçıranların herhangi bir talebinin henüz söz konusu olmadığını ifade eden Yıldırım, ''Bu terör örgütünün bir kanadı olduğunu söylüyor, HPG diye... Şu anda somut herhangi bir talep yok'' dedi. Gemiden sınırlı bilgi alınabildiğini anlatan Yıldırım, ''Teröristlerin bir tanesi kaptanın yanı başında duruyor ve üzerinde patlayıcı bulunduğunu söylüyor'' diye konuştu. Yıldırım, kaptanla sınırlı bir şekilde görüşüldüğünü belirterek, mürettebatın, yolcuların ve geminin emniyeti için azami özen gösterildiğini söyledi. Deniz otobüsünün Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Yıldırım, teröristlerle temas kurulmadığını bildirdi. Bakanlıkta kriz masası oluşturduklarını belirten Yıldırım, gelişmelerin an be an takip edildiğini ifade etti. Yıldırım, deniz otobüsünün Marmara Denizi'nde zig-zag yaparak hareket halinde olduğunu, yolcuların sağlık durumuna ilişkin herhangi olumsuz bir bilgi olmadığını söyledi.

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