T24 - Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Aziz Yıldırım'ın kendisinin tavsiyesine uyup takımı kurtardığını söyledi. Şen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Ankaragücüyle oynayacağı maçlardan endişelendiğini belirtirken, Bursaspor'un ortaya koyduğu performansın bütün kulüplere örnek olması gerektiğini söyledi.





Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Ali Şen, sarı-lacivertli takımın maçlarını kazandığı takdirde şampiyon olacağını hatırlatarak, "Fenerbahçe'nin 3 maçı var. Eskişehirspor, Ankaragücü ve Trabzonspor. Fenerbahçe bu 3 takımı da daha önce yendi. Şampiyonluğa giderken bu üç maçtan 9 puan alınırsa, rakiplerin maçları bizi ilgilendirmiyor. Bu nedenle şampiyonluğa giden yolda bu üç maçta puanların alınmaması için büyük yanlışlıkların yapılması lazım. Aziz Yıldırım tavsiyeme uydu, takımı kurtardı. Üç maçta da aynı dirayeti gösterip kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye konuştu.







'Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarından endişeleniyorum'







Ali Şen, son 3 haftadaki Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.





Ankaragücü maçından alınacak sonucun son hafta maçı için de çok önemli olduğunu vurgulayan Şen, "Üç haftadır söylediğim bir şey var. Endişelendiğim 2 maç var. Ankaragücü ve Trabzonspor maçları. Eğer Ankaragücü'ne takılırsak Trabzonspor'u yenmemiz zor olur. Ancak Ankaragücü'nü yenersek Trabzonspor'u da kolay geçeriz" ifadelerini kullandı.







'Bursaspor'un başarısı örnek olmalı'







Fenerbahçe Kulübü eski başkanı, Bursaspor'un ortaya koyduğu performansın bütün kulüplere örnek olması gerektiğini kaydetti.





Yeşil-beyazlı ekibin son 3 haftalık bölümde 2 maç oynayacak olmasına rağmen, puan cetvelinde geriye düşmesiyle avantaj yitirdiğini anlatarak, "Bursaspor'un başarısı bütün kulüplere örnek olmalıdır. Az parayla büyük iş yaptılar. Ancak liderlikten düştükleri için bütün maçları kazanmaları yetmiyor. Ancak Fenerbahçe puan kaybettiği takdirde şampiyon olabilirler" şeklinde konuştu.

