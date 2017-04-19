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BBC Türkçe

Yıldırım: Sokağa insanları davet etmek yanlıştır

Başbakan Yıldırım, YSK'ya itirazların bir 'hak arama aracı' olduğunu söyleyerek, "Hak arama yolları bununla sınırlı kalmak zorundadır... Sokağa insanları davet etmek, bu yanlıştır" dedi.

19 Nisan 2017 15:19

Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum sonuçlarıyla ilgili olarak yapılan itirazların bir 'hak arama aracı' olduğunu söyleyerek, "Hak arama yolları bununla sınırlı kalmak zorundadır. Bunun dışına taşıp sokağa insanları davet etmek, bu yanlıştır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta

Başbakan Yıldırım Ankara'da gazetecilere referandum sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili olarak açıklamasında "Ana muhalefet partisi başkanının daha sorumlu hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

'Bu sonuçları tanımayacağız'

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle yapmak yerine önümüzde 2019'da yerel seçimler var, 3 Kasım 2019'da birleştirilmiş cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri var, bunlara daha iyi çalışılması daha doğru bir davranış olacaktır."

Yıldırım, ayrıca lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) olağanüstü kongreye gitmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bu yıl içerisinde bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz, bir kan tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Yıldırım, ardından da seçimlere hazırlanacaklarını belirtti.

Başbakan, "A takımınızda bir değişiklik olacak mı?" sorusuna, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak halkın verdiği mesajı aldıklarını söyledi:

"Bu seçim sadece hükümet sistemi değişikliği sonucunu ortaya koymadı, aynı zamanda bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar vardır.

Biz de kendi payımıza düşen mesajı aldık. Nedir bu mesaj, Ak Parti'ye olan güven devam ediyor, ancak şu şu şu hususlarda dikkatli olmanız gerekiyor diyor vatandaş.

Teşkilatlarımızda ve hükümet faaliyetlerinde vatandaşlarımızın memnuniyetini artıran adımlar atacağız."

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