-YILDIRIM: SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAYACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ''Taraftarımızın da vereceği büyük destekle sezonu şampiyon olarak tamamlayacağımıza inanıyoruz'' dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin Ağustos sayısında ''Günlük değil geleceğe dönük bir vizyon'' başlığı altındaki yazısıyla sarı-lacivertli camiaya seslenen Aziz Yıldırım, futbolda yeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ''Her sezon olduğu gibi Fenerbahçemiz bu sezon da şampiyonluk için yarışacak. Taraftarımızın da vereceği büyük destekle sezonu şampiyon olarak tamamlayacağımıza inanıyoruz'' şeklinde görüşlerini aktardı. Yıldırım, ''Hazırlık döneminin son maçında ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Galatasaray'ı 1-0 yenerek Spor Toto Dostluk Kupası'nı kazanmamız bizleri son derece mutlu etti. Hazırlık maçları kapsamında bile olsa sezona bir derbi galibiyeti ile başlamanın iyi bir moral ve motivasyon olduğu kanaatindeyim'' ifadelerini kullandı. -''BİR YA DA İKİ YABANCI OYUNCU TRANSFERİMİZ DAHA OLACAK''- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın geçen sezon sportif direktör olarak takip ettiği ve alınmasının kendilerine yarar sağlayacağını rapor ettiği futbolcuları kulübe katmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Son olarak Fransız Nancy kulübünden Senegal asıllı Fransız futbolcu Issiar Dia'yı kadromuza kattık. Son derece süratli bir sağ kanat oyuncusu olan Dia'nın da takımımıza büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sezonu kapanmadan ihtiyacımız olan bölgelere yeni takviyeler yapacağız. Bu bağlamda bir ya da iki yabancı oyuncu transferimiz daha olacak.'' -''AMACIMIZ, GÜÇLÜ VE KADRO DERİNLİĞİ OLAN BİR TAKIM YARATMAK''- Amaçlarının, Süper Lig'in yanında, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek güçlü ve kadro derinliğine sahip bir takım yaratmak olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, ''Şimdi ilk hedefimiz, deplasmanda 2-2 berabere kaldığımız İsviçre'nin Young Boys ekibini ve ardından play-off'ta karşımıza çıkacak rakibimizi de saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak'' diye görüş belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maddi anlamda ve prestij bakımından son derece önemli bir sahne olduğuna dikkati çeken başkan Yıldırım, ''Fenerbahçe Spor Kulübü hedefleri gereği her yıl bu ligde mücadele eden bir takım olmalıdır. Tüm çabamız Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız başarıyı daha yukarılara taşımaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi olarak buradan hareketle her alanda, günlük değil geleceğe dönük bir vizyon ile çalışmalarımızı yürütüyoruz'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün faaliyet gösterdiği amatör branşlar hakkında da detaylı bilgi verirken, amaçlarının artık Avrupa kupalarında başarıyı yakalamak olduğunun altını çizdi. Fenerbahçeli taraftarların yeni sezon için hazırlanan formalara gösterdiği yoğun ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten başkan Yıldırım, ''Daha ilk günden Fenerium mağazalarına koşan, yeni formalarını satın alan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepimize formalarımızı her gün sırtımızda gururla ve mutlulukla taşıyacağımız bir sezon diliyorum'' şeklinde yazısını noktaladı.