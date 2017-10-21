Yıldırım: Şeytan taşlamadan arta kalan zamanda kalkınma için çalıştık (2)

DANİMARKA BAŞBAKANI RASMUSSEN\'E : SEN KİMSİN?

Başbakan Binali Yıldırım, Yakup Kılıç Spor Salonu\'nda AK Parti Elazığ merkez ilçe kongresine katıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Ekmer ve Öznur Çalık ile birlikte kongrenin yapıldığı salona gelen Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada Danimarka Başbakanı Rasmussen\'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, \"Danimarka Başbakanı çıkmış, abuk sabuk laflar ediyor. Çıkmış Türkiye Cumhurbaşkanı\'na yönelik konuşuyor. Sen kimsin? AB bize laf edeceğine, kendi geleceğine baksın. Türkiye\'nin AB yolunda bir değişikliği yok. Asıl olan AB hangi yöne gideceği? Türkiye kendi kararını kendi verecek. AB, bizlere laf edeceğine kendi geleceğine baksın. 40 yıldır ne yapıyorsun? Bir karar veririn. asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Bunların derdi Türkiye\'yi uzun süre dışarıda bırakmaktır. İslam düşmanlığı, ırkçılık Avrupa\'nın başını ağrıtacak bir konudur. Barış olduğu bir ortam olmasını istiyorsanız, geniş düşünmeniz lazım. Türkiye kalkınacak kendi imkanlarıyla yolunu bulacaktır\" dedi.

Konuşmasının büyük bir bölümünü Elazığ\'da yapılan yatırımlara ayıran Yıldırım, kendilerinin millet ile muhabbet ve sevgilerini anlamayanlar bulunduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Varsın anlamasınlar. Bu muhabbet, bu kutlu yürüyüş bitmez. Türkiye\'nin geleceğini şekillendirecek yeni döneme giriyor. Yeni dönemin adını 16 Nisan\'da koyduk. 94 yıllık hükümet sistemi halkımızın oylarıyla değişti. 2019 yılında 3 seçim yapacağız. Türkiye\'nin geleceğine damgası vuracak seçimler yapılacak. Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak kadrolar seçilecek. AK Parti kendisiyle yarışan bir parti haline geldi. Daha çok çalışacağız. 16 yıldır AK kadroları el ele, gönül gönüle bütün zorlukları aşarak geliyor. Uçurumun kenarındaki ülkeyi omzuna alarak, yeniden gelişmeyi sağladı. Bugün Türkiye, dünyada önemli bir yere gelmişse sizler sayesinde bugünlere geldik. Darbe girişimlerini, e-muhtıraları unutmadık. Cumhurbaşkanı seçimlerini nasıl engellediklerini unutmadık. Bu ülke neler gördü neler? 15 Temmuzu hatırlayın. 15 Temmuz\'da alçak FETÖ örgütü, aklı sıra demokrasiyi, insanlarımızı esir alacak, o akşam Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk meydana inip, tanklara göğsünü siper etti. Bu bayrak inmez, bu ezan, o gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bir daha asla öyle kara bir tablo yaşanmayacak.\"

\"KERKÜK, YERİNDE YAŞASIN\"

Kongre salonunda bulunan partililer, \"Musul, Kerkük bizimdir, bizim kalacak\" sloganı atması üzerine Başbakan Yıldırım, \"Musul ve Kerkük yerinde yaşasın, herkes güzelce yaşasın\" diyerek karşılık verdi.

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