Yıldırım: Şampiyonluk şansımız sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tüm olumsuz sonuçlara rağmen takımlarının şampiyonluk şansının sürdüğünü ifade etti.





Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün aylık dergisinin nisan ayı sayısındaki yazısında, 25. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından, rakiplerin de art arda puanlar yitirdiğini anımsatarak, ''Ortaya çıkan tablo, tüm olumsuz sonuçlara rağmen, takımımızın şampiyonluk şansının sürdüğü şeklindedir'' dedi.



Kaybedilen puanları telafi etmenin yine futbolcuların elinde olduğunu kaydeden Yıldırım, ''Takımımızın tüm bireyleri bugüne kadar üzdükleri taraftarlarımızı ligin sonunda güldürmek için varlarını yoklarını ortaya koymalı, taraftarlarına ve kulübümüzün tarihine layık bir şekilde mücadele ederek terleri ile formalarını ıslatmalıdır. Onlardan bizim ve camiamızın tek beklentisi budur. Bunlar da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, bu yapılan saldırıların, tacizlerin çirkinliği kulübün ve camianın hedeflerine ve beklentilerine hizmet etmediği daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır'' diye konuştu.



Bursaspor maçı dönüşü takım otobüsüne yapılan saldırılarla ilgili de Yıldırım özetle, ''Turkcell Süper Lig'de Bursaspor deplasmanında aldığımız mağlubiyet sonrasında dönüş yolunda takım otobüsümüze yapılan tacizler, akabinde Samandıra tesislerinde yaşanan olaylar ve çirkin görüntüler Fenerbahçe Spor Kulübü'nü getirmek istediğimiz yere hiçbir şekilde yakışmamaktadır. Alınan her kötü sonucun ardından ortaya çıkan, beni ve yönetici arkadaşlarım ile Fenerbahçe'yi gönülden seven taraftarlarımızı derinden yaralayan bu ahlaksızca saldırılar, maalesef belli bir grup tarafından her defasında tekrarlanıyor. Büyük Fenerbahçe ailesinin tüm bireyleri tarafından artık bilinen bu grup, küfürlü ve hakaret içeren



tezahüratlarının yanında, takım otobüsümüzün kaza tehlikesi yaşamasına neden olacak hareketleriyle, işi oyuncularımızın can güvenliklerini tehdit edecek boyutlara kadar vardırmışlardır. Bu grubun niyeti ve amacı son derece açıktır. Amaç; yaratılan kaos ve kavga ortamının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nde istikrarsızlık ve düzensizlik çıkarmaktır. Bu olaylar, asla masum taraftar tepkisi şeklinde geçiştirilemeyecek nitelikteki olaylardır'' dedi.