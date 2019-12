-YILDIRIM: ŞAMPİYONLUK İÇİN İNANÇLA YÜRÜYORUZ İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için inançla yürüdüklerini söyledi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs ayı sayısında yer alan baş yazısında, ''Futbolda da şampiyonluk için inançla ve azimle yürüyoruz. Bir an olsun yarıştan kopmayan takımımızın, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olacağına inanıyoruz. Kalan tüm maçlarımızı kazanmamız durumunda, şampiyon olabilmemizin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Takımımız bu sezon art arda elde ettiği galibiyetler ile son maçlarda da seri galibiyetler kazanabileceğinin işaretini vermektedir'' dedi. Sarı-lacivertli taraftarların iç saha veya deplasman demeden takımlarını desteklemeyi sürdürdüğünü ve ceza sınırında olan takımın şu ana kadar ceza almadığını aktaran Yıldırım, ''İnanıyoruz ki, bundan sonra da almayacak ve kalan müsabakalarda da taraftarlarımız takımını yalnız bırakmayacaktır. Küfürsüz ve kötü tezahürat olmadan takımımıza verilen desteğin her zaman devam etmesini ve Fenerbahçe taraftarının bu davranışını, tüm spor camiasına örnek teşkil edecek şekilde sürdürmesini bekliyoruz'' diye konuştu. -''STANDART DIŞI HAKEM KARARLARINA KARŞIYIZ''- ''Hakem hataları her zaman olacaktır, ancak daha önce defalarca dile getirdiğimiz üzere biz standart dışı kararlara karşıyız ve karşı durmaya da devam edeceğiz'' ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları söyledi: ''Sahada dökülen terin, harcanan emeğin, yetenek ve kabiliyet yoksunluğu ya da başka nedenlerle heba olmamasını temenni ediyoruz. Hakemlik önemli bir meslektir. Bu mesleği hakkıyla icra edebilecek kimselerin üzerlerine formayı giyip, ellerine düdük alıp, sahaya çıkmaları gerekmektedir. Bunu yapamayacak durumda olanların ise Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere, ilgili kurumlar tarafından elenmesini bekliyoruz.'' -BAYAN BASKETBOLA ÖVGÜ- Aziz Yıldırım, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni zirvede tamamlayarak, toplamda 9. ve üst üste 6. şampiyonluğunu elde eden bayan basketbol takımını tebrik ederken, doping skandalına göndermede bulundu. Hacettepe Doping Merkezi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sebep olduğu doping skandalı nedeniyle sezon içinde Diana Taurasi ve Penny Taylor gibi iki önemli oyuncularını yitirmelerine karşın başarının geldiğini vurgulayan Yıldırım, ''Takımımızın yine de şampiyonluk ipini göğüslemesi, bu başarıya bir başka anlam katmıştır. Bu sezon bir süre formamızı giyen, ancak daha sonra malum olaylar nedeniyle ayrılan sporcumuz Penny Taylor, önümüzdeki yıl yeniden takımımızdaki yerini alacaktır. Gelecek yıl hedefimiz, bu yıl kaçırdığımız Avrupa Ligi Şampiyonluğu'nu kazanmak olacaktır'' şeklinde konuştu. Yıldırım, sezonu şampiyon tamamlayan erkek voleybol takımı ve 15 Yaş Altı Futbol Takımı ile uluslararası başarı kazanan kürekçileri de tebrik etti. Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın da liglerinde şampiyonluğa doğru ilerlemekte olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ''Bu takımlarımızın da sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getireceklerine eminiz'' diyerek yazısını tamamladı.