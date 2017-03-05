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BBC Türkçe

Yıldırım: Rejim güçlerinin Menbiç'e girmesi olumsuz değil

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'in sorunun çözümünde anahtar rol oynayabileceğini söyledi.

05 Mart 2017 16:43

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın çabalarıyla varılan anlaşma kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ayrılarak, Suriye hükümet güçlerinin girmesinin "olumsuz olmadığını" söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Yıldırım, miting için gittiği Sinop'tan dönüşünde gündeme dair soruları yanıtladı.

Yıldırım, "Son gelişme, rejim güçleri Menbiç'e girdi, YPG'liler ayrılıyor şeklinde. Bu, bizim açımızdan olumsuz değil. İsteğimiz YPG'nin orada olmaması. Nihayetinde Suriye toprakları Suriyelilere aittir. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ (Irak Şam İslam Devleti - IŞİD) temizliği yapıldıktan sonra bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeli. Etnik temele dayalı yapay bir güç alanı oluşturulmamalı" dedi.

Türkiye, Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab kentinin IŞİD'den alınmasının ardından bir sonraki hedefin Kürt grupların elinde bulunan Menbiç olduğunu açıkladı.

Menbiç'in idaresini şu anda aralarında Kürt ve Arap temsilcilerin de bulunduğu Menbiç Sivil Konseyi yürütüyor.

Ancak Türkiye'nin "terör örgütü" olarak nitelendirdiği YPG mensupları da güvenliği sağlayan Menbiç Askeri Konseyi'ni eğitmek üzere kentte bulunuyor. Türkiye, YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor.

Geçen hafta içerisinde Rusya'nın sağladığı anlaşma uyarınca, Menbiç Askeri Konseyi, kentin batısında bazı köyleri Suriye hükümetine devretmeye karar verdi.

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