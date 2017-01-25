Yıldırım: Referandum tarihi bu hafta açıklanır

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumunun Nisan ayının ilk yarısında yapılacağını ve kesin tarihin bu hafta açıklanacağını söyledi.

Yıldırım, AKP il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar" dedi.

"Tarihi bir görev yapıyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Şu anda yapılanın 2007'deki referandumda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek, eksik kalan kısmı tamamlamak" olduğunu belirtti.

Yıldırım, anayasa değişiklikleriyle "meclisin etkinliğinin azaldığını' söyleyenlere "Hadi oradan. Aslında meclisin gücü artıyor. Yargının başındaki idari yapının bir kısmını da meclis belirliyor. Yargıda da milletin bir şekilde iradesi yansımış oluyor" dedi.

Binali Yıldırım, "Yeni düzenlemeyle cumhurbaşkanı her türlü suçla ilgili yüce divana gönderilebiliyor. Eskisinde cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle yargılanabiliyordu.Yeni sistem mecliste kendi tüzel kişiliği ile her milletvekili kanun teklifi verebilecek, bunu savunabilecek. Milletvekilinin gücü artıyor" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, referandum için MHP'yle ortak kampanya yapılmayacağını söyledi ve "Onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz ama bu değişiklik konusunda bir amaç birliği var. Ortak bir şey yok. Hiç öyle bir şeye güvenmeyin AK Parti kendisi yapacak. Vatandaşın yanlış bilgilenmesini engelleyecek bir kampanya yapacağız" diye konuştu.

Binali Yıldırım Astana'daki Suriye görüşmelerine değindi ve "Orada ciddi bir diplomatik başarı elde edildi. BM işin içine sokuldu. Ciddi bir diplomatik çaba başlatıldı. Şimdi iç savaşın sona erdirilmesiyle beraber siyasi çözümün tesis edilmesi Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde bütün kesimlerin temsil edildiği çözüm konusunda bir süreçle ilgili tam bir mutabakat sağlanmış durumda." dedi.