-YILDIRIM: RAPORLA İSRAİL'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Birleşmiş Milletler'in (BM), İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırı ile ilgili raporu konusunda, ''Bu rapor gerçektir ve bizim için de önemli olan budur. Bu raporla İsrail'in gerçek yüzü ortaya çıkmıştır'' dedi. İsrail'in saldırı düzenlediği Mavi Marmara gemisi mağdurları, İHH Genel Merkezi'nde, BM ve Uluslararası Tespit Komisyonunun sonuç raporuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım, BM ve Uluslararası Tespit Komisyonunun raporunda, gerçek sonuçların ortaya konduğunu, Gazze'nin yardıma giden gemilere uyguladığı abluka ve saldırıda suçlu olduğunu belirtti. Komisyon raporu ve Mavi Marmara gemisi mağdurlarına uygulanacak hukuki süreç ile ilgili olumlu sonuçların alınması için çalıştıklarını ifade eden Bülent Yıldırım, şunları söyledi: ''Mavi Marmara olayıyla birlikte ülkemizdeki medya kuruluşlarının desteğini görmüş olduk. Süreç içerisinde birtakım kesimler Mavi Marmara hadisesinde negatif propaganda yaptılar ve orada yaşanan hadiseleri algılamakta zorlandılar. Bu tip insanlara kötü niyetli demek istemiyorum. Biz BM Komisyonu'nu önemsedik. İnsanoğlu bazı şeylerin delillendirilmesini ve kanıtlanmasını istiyor. Bu rapor gerçektir ve bizim için önemli olanı da budur. BM iki tane komisyon oluşturdu. Bu komisyonlar insan haklarına çalışan bağımsız bir kuruluştur. Bu rapor Boston Raporu gibidir yaptırımları vardır. Ayrıca Bostan Raporu'ndan daha gerçekçidir. Raporla birlikte İsrail'in geçek yüzü ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki raporun da bu doğrultuda olmasını bekliyoruz. Raporun sonuçları, vicdani sağduyuyu ortaya koyan yaptırımlar içeriyor. BM'nin açıklamış olduğu rapordan sonra İsrail'in iki yüzlü katil olduğu kabul edildi.'' Tespit raporu sonucu olarak üç önemli konunun ortaya çıktığını belirten Yıldırım, İsrail'in deniz ablukası yaparak insan haklarına aykırı davrandığı için suçlu bulunduğu ve suçluların isim isim ortaya çıkartıldığı, hukuki sürecin uluslararası bazda devam ettiğinin tescillendiğini söyledi. Mavi Marmara gemisinde bulunan Ahmet Varol, ''BM Raporu, suçluların cezalarının verilmesi yönünde olumlu bir rapordur. Bu raporun yayınlanmasından memnunuz. BM bu yönde tarafsız olmayı başarabilmiştir. Doğruları ortaya çıkartma konusunda çalışmaları iyi yönde gelişme göstermektedir. Aslında rapordan daha önemlisi, buradaki suçun cezalandırılmasıdır. Bir suç işlenmiş ve bu suç itiraf edilmiştir'' diye konuştu.