-YILDIRIM: RAKİPLERİMİZİN GÜCÜNÜ KABUL EDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin güçlü olduğunu kabul ettiklerini, ancak bu sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi. Lig TV'de katıldığı ''Futbol Gündemi'' programında yaklaşık iki saat soruları yanıtlayan Aziz Yıldırım, ligde sezon başı durum ile şu anki durumun farklı olduğunu belirterek, ''Sezon başında Galatasaray'ın daha güçlü olacağını düşünüyorduk. Beşiktaş'ın, geçen yılın şampiyonu Bursaspor'un, Kayserispor'un, Trabzonspor'un güçlü olduğunu düşünüyoruz. Yani ayrım yapmadan herkesi güçlü olduğunu kabul ediyoruz ama bu sene şampiyon olmak istiyoruz'' dedi. Ligde 11 hafta sonunda ''3 büyüklerin'' ilk 3'te yer alamamasıyla ilgili olarak Yıldırım, şunları söyledi: ''Basın prim yapmak için 'Anadolu ihtilali' diyor, sezon sonunda böyle biterse doğru ama şu an için erken. 2004 yılında Beşiktaş'ın 11 puan gerisindeydik, onların önünde bitirdik. Geçen sene ilk 8 maçta 8 galibiyet aldık, 1. devreyi lider bitirdik. İkinci devrede 24-25. haftalarda 8 puan gerilere düştük ama ligin son maçında Trabzonspor'u yenseydik, şampiyonduk. 3 puanlık sistemde neyin ne olacağını kestirmek olmuyor.'' -''TÜRKİYE'YE 10 SENEDE ALEX GİBİ KAÇ OYUNCU GELDİ''- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'nın önemli bir değer olduğunu söyledi. Alex'den övgüyle söz eden Aziz Yıldırım, ''Alex, Fenerbahçe'ye katkı yapan karakterli bir oyuncudur. Oynar oynamaz onun kararını teknik direktör Aykut Kocaman verir. Alex'in saha içindeki performansından memnun olmadığınız zaman da oluyor. Ama bu bir robot değil, insan. Kötü zamanı da olacak. 'Alex kalır mı gider mi' şimdi bir şey söylemek doğru değil. Alex bu takımın kaptanıdır. İleriki yıllarda hem kendisi hem Fenerbahçe isterse burada olmasından mutluluk duyarız. Alex, 2005'den beri faydalı olmuş, Fenerbahçe'yi arkadaşlarıyla bir yerlere taşıyan isimlerdendir. 10 senede Alex gibi Türkiye'ye kaç oyuncu gelmiş'' diye konuştu. -''TARAFTAR HESAPLAŞMAYI SEZON SONUNDA YAPMALI''- Aziz Yıldırım, Eskişehirspor maçında yaptığı hatanın ardından taraftarların Bilica'yı yuhalamasının yanlış olduğunu, geçen yıl Bursaspor maçında da Güiza'ya yapıldığı için maçı yitirdiklerini anlattı. Taraftarların ''Yensen de yenilsen de'' diye başlayan tezahürat yaptığını hatırlatan Yıldırım, ''Bilica'ya yapılan ıslıklama yanlış. Bir taraftan 'yensen de yenilsen de' deyip, sonra bir hatayla yuhalamak yakışmaz. Maç devam ederken, 3-2 galipken olmaz. Bu hatayı taraftar geçen sene yaptı, maçı kaybettik. Bursaspor maçında 2-1 galiptik, Güiza'ya yaptılar, bir oyuncu için bağırdılar. Hoca önce almayacağını söyledi sonra aldı, ancak maçı 3-2 kaybettik. Bu, yıl sonuna kadar bizi kötü götürdü. Taraftarın hesaplaşmayı sezon sonunda yapmalı'' şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım, Güiza'nın 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayacağını belirterek, ''Güiza iyi oyuncudur. Biraz kötü oldu mu basın 'hemen gönderelim' diye yazıyorlar. Sonra da 'kulüpler paraları çarçur ediyorlar' diye eleştiriyorlar'' dedi. -''TRANSFERE AYKUT HOCA KARAR VERİR''- Aziz Yıldırım, şu anda teknik direktör Aykut Kocaman ile devre arasında transfer yapmak için bir konuşmalarının olmadığını, Kocaman'ın istemesi halinde transfer yapabileceklerini söyledi. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu ileri süren Yıldırım, şöyle devam etti: ''Aykut hoca 'transfer yapabiliriz' demiş, ancak bunu ocak ayı için söylediğini sanmıyorum. Ama Aykut hoca 'bunu isterim' derse mantıklı bir şeyse gerekeni yaparız. Takımın durumu belli, 10 tane yabancı oyuncum var. Aykut hocayla oturup, transferi konuşmadık. Türkiye'nin futbolcu olarak en iyi kadrosuna sahibiz. Tabii eksik vardır, bugün Barcelona'da Real Madrid'de de eksik vardır. Şu an Türkiye'deki kadrolardan en iyi 2-3 kadrodan biri Fenerbahçe'dir.'' Yıldırım, Arda ile ilgili daha önce söylediği ''Arda'yı 10 dakikada ikna ederim'' sözünün hatırlatılması üzerine, ''Arda iyi oyuncu. Şimdi onunla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Geçmişte o sözü söylemiştim'' dedi. -''GEÇEN SENEYİ İYİ İNCELEMEK LAZIM''- Aziz Yıldırım, geçen sezon sportif direktörlüğe getirdiği Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak son ana kadar düşünmediğini ifade ederek, ''Aykut hocanın teknik direktör olması son güne kadar yoktu. Bu kararları kolay almadık. Geçen seneyi iyi incelemek lazım. Fenerbahçe'de kimler neler yaptı. Aykut hoca bu kulübün çocuğudur. Uzun zaman inşallah burada devam eder'' diye konuştu. -''KURALLAR UYGULANDIĞI ZAMAN TÜRK HAKEMLİĞİ DAHA DA DÜZELECEKTİR''- Aziz Yıldırım, ''Türk futbolunda rahatsız olduğunuz bir şey var mı?'' sorusu üzerine, ''2006 yılında 'son 6 hafta incelensin' dedim. 12 senelik başkanlık dönemimde rahmetli Hasan Doğan'ın federasyon başkanlığıyla ondan önceki dönemi ayırmak lazım. Ondan önce güven ortamı yoktu. Rahmetli Doğan'dan bu yana federasyonda yeni oluşumla düzenleme olmuştur, ayıklanacak olan ayıklanmıştır'' dedi. Geçmişte hakem kararlarında art niyet aradıklarını, ancak şimdi böyle düşünmediklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: ''Şu anda hakemlerde hatanın yeteneksizlikten olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte art niyet aradık. Hakemlerle ilgili her hafta maçlardan sonra Şekip Mosturoğlu ile değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye'de hakemler kendi işlerini zorlaştırıyorlar. Aslında kolay, çünkü kurallar var. Mesela faul nerede yapıldıysa oradan atılacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'a şampiyonluğu kaybetti. Top hareket halinde, bizimkiler hakemle sohbet halindeyken top gitti bize gol oldu. Galatasaray'ın Ankaragücü ile yaptığı maçta da top hareket halinde kullanıldı, gitti gol oldu. Kural diyor ki duracak. Kurallar uygulandığı zaman Türk hakemliği de daha da düzelecektir. Atamalara dikkat etmek lazım. Geçmişteki bazı hadiselerden dolayı inat edip hakem ataması yapmamak lazım.'' -''ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİ İNANARAK SÖYLEDİM''- Yıldırım, ''Üç yıl üst üste şampiyon olacağız'' söyleminin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Bugün Fenerbahçe Kulübü olarak 80 kategoride ve 9 branşta Türk sporuna hizmet ediyoruz. Geçen seçimde, 3 yıl üst üste şampiyon olacağımız söyleminde bulundum. Biz o zaman bir hedef koyduk. Büyük kulüplerde, büyük kurumlarda hedef koymazsanız, çalışma zevkiniz olmaz. Hedef koyacaksınız ki, o hedefi başarmak için mücadele edeceksiniz. Bu nedenle 3 yıl üst üste şampiyonluk hedefini koydum ve bunu inanarak söyledim. Kesinlikle inanmadan değil. Eğer ligin son haftasındaki Trabzonspor maçını kazansaydık, şampiyon olacaktık. Ama şampiyonluk yarışından daha önceki haftalarda kopsaydık, o zaman başarısız olurduk. Bir şeyler yapmadığımız anlamına gelirdi. Son maçın 90. dakikasına kadar şansımızı taşıdık, ama şampiyon olamadık. Maçta 10-15 tane pozisyon oldu, fakat galibiyet golünü bulamadık. Bu sene de söylüyoruz aynı şeyi. Yine şampiyonluğa oynuyoruz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynamayacağını söylemek, başkanlığı inkar etmek demektir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu başarı için buradayız. Şampiyon oluruz veya olamayız, bu şartlara göre belirlenir. Biz kadromuzu kurarken, transferlerimizi yaparken hep şampiyonluk düşüncesiyle hareket ettik. Gelecek sezon da şampiyon olmak için çalışacağız.'' -''BETONDAN DA FUTBOLDAN DA ANLARIM- Tesisleşmeye yaptıkları harcamalarla, takımlarını daha fazla şampiyonluğa taşıyabileceklerini ifade eden Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz isteseydik, 3 şampiyonluk daha kazanırdık ve tesislere bu kadar para harcamazdık. Ama bu tesisler dünyada kaç kulüpte var. Türkiye'de ilk kez stat projesi yaptık. Bugün diğer kulüpler bizi örnek alarak kendi statlarını yapıyorlar. Bunun sadece Fenerbahçe'ye değil tüm ülkeye faydası var. Yaptığımız her şey sadece Fenerbahçe'nin değil, ülkenin malıdır. Bolu'da yaptığımız tesislerde milli takım diyebilir ki kamp yapmak istiyoruz. Basketbol takımımız kamp için İtalya'ya Bormio'ya gidiyordu. Çünkü orada rakım yüksekmiş. Topuk Yaylası'ndaki tesisimiz 1300 metre rakımda ve artık onlar gelsin buraya kamp yapmaya. Fenerbahçe'nin geleceği garanti altına alınmıştır. İlerde Türkiye'de ve hatta Avrupa'da şampiyonluklar olabilir. Biz bugün onların temelini attık. Geçen sene de şampiyon olabilirdik, Denizli'de kaçan şampiyonluğu da alabilirdik. Tesislere bu paraları harcamasaydık, başkanlık dönemimde 8 kez şampiyonluğa ulaşabilirdik. O zaman da (Aziz Yıldırım takımı 8 kez şampiyon yaptı, ama hiçbir şey bırakmadan gitti) derlerdi. Ben betondan da futboldan da anlarım.'' -''DERBİLERİ KAZANMAK ÖNEMLİYSE HER SENE ŞAMPİYONDUK''- Yıldırım, Lig Tv'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ligde amaçlarının şampiyonluk olduğunu belirterek, ''Derbileri kazanmak önemliyse biz her sene şampiyonduk. Bu sezon derbi maçların ikisinde de berabere kaldık. Geçen sezon ikisini yenmiştik. Derbilerin neticesi hangi sahada olursa olsun illa (Bu yener) şeklinde değil. Berabere kaldık, gider orada yeneriz. Derbileri kazanarak şampiyon olunsa son on yılda şampiyonluklarımız daha fazla olurdu'' diye konuştu. Kendisiyle çalışanları gönderdiği, vefasızlık yaptığı yönündeki iddiaları yanıtlayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları söyledi: ''(Gelenleri gönderdi, onlarla çalışmıyor, vefasızlık yapıyor) diye düşünenler için söylüyorum. 12 yıl başkanlık yaptım. Önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar süremiz var. Fenerbahçe'de yöneticilik bizim için onur ve şereftir. Fenerbahçeli olmak şereftir.'' Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile sıcak ilişkiler kurup, Yıldırım Demirören ile aynı ilişkiyi kurmaması konusunda ise sarı-lacivertli kulübün başkanı, ''Yıldırım Demirören kulüpler birliğine gelmiyor. Adnan Polat ile orada beraberiz. Kendisi benim kadar tecrübeli. Olumlu şekilde çalışıyoruz. Ama basında bu da rahatsızlık oluyor. Kavga edince o yönde haber yapıyorlar, dost olunca bu sefer bunu dillendiriyorlar. Bütün kulüp başkanlarıyla iyi ilişkiler içindeyiz'' dedi. -''HAVUZ SİSTEMİNDE FEDAKARLIK YAPIYORUZ''- Başkan Yıldırım, havuz sisteminde fedakarlık yaptıklarını dile getirdi. Havuz sisteminin olmaması halinde alacakları bedellerin daha fazla olacağını savunan Yıldırım, ''Havuz sistemi olmasa aldığımızın 2.5 katını bizler alırız. Fedakarlık yapıyoruz. Türk futbolunun daha ileri gitmesi için bunu yapıyoruz. Türk futbolunun maddi kaynakları için bunu destekliyoruz. Bütün kulüplerin birbirine saygı göstermesi lazım'' diye konuştu.