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Politika

Yıldırım: Operasyon zaruri hale geldi İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 02:02

-Yıldırım: Operasyon zaruri hale geldi İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kocaeli'de kaçırılan deniz otobüsüne düzenlenen operasyonda hiçbir yolcunun burnunun kanamadığını belirterek, ''Keşke eylemci teslim olsaydı. Bir saatten fazla kendisiyle müzakereler yapıldı, ikna edilmeye çalışıldı. Ancak bu konuda herhangi bir yumuşama, fikir değiştirme olmadığı için böyle bir operasyon zaruri hale geldi'' dedi. Yıldırım, Deniz Haber Ajansı ve Dünya Gazetesince düzenlenen ''6. Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri'' töreninin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. -''İDO, kaptan köşküne girişlerde şifreli kapılar koydu''- Yıldırım, denizlerdeki güvenlik konusunda yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de tedbirlerin olabildiğince geliştirilmesinin, insanların can ve mal emniyeti için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalar olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Örneğin İDO, bu yönde uyarılarımızı hemen dikkate alarak, kaptan köşküne girişlerde uçaklarda olduğu gibi şifreli kapılar koydu. Bunun yaygınlaştırılması lazım. Yolcu giriş-çıkışlarıyla ilgili güvenlik kontrolleri biraz daha artırılabilir. Bu konuda kanun hükmünde kararnameye ihtiyaç yok. Biz bunu bakanlığın görev alanı içerisinde tekrar gözden geçireceğiz, güvenlik önlemlerini artırmak bakımından yeni tedbirler alacağız.''

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