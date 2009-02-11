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Yaşam

Yıldırım Mayruk defilesini de kriz vurdu

'IF Wedding Fuarı'nın galası için planlanan Yıldırım Mayruk'un '2023'e Hikayeler XII' defilesi iptal oldu.

11 Şubat 2009 02:00

Ekonomik kriz, modacı Yıldırım Mayruk'u da vurdu.

Sabah'ınhaberine göre; 'IF Wedding Fuarı'nın galası için planlanan '2023'e Hikayeler XII' defilesi iptal oldu. Mayruk'un yardımcısı Barbaros Şansal, söz konusu defilenin 'bütçe kısıtlaması' nedeniyle iptaline çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

İnanılır gibi değil

"Kurumumuza herhangi bir ödeme söz konusu değildir. Bu proje sosyal sorumluluk projesi niteliğinde olacaktı. Gelir elde edilsin diye gala için ücretli yapılacaktı. 12'sindeki basın toplantısı için rezervasyonlar bile verilmişken iptal edilmesi inanılır gibi değil!"

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