-Yıldırım: ''Köprü trafiğinde biraz kısıtlama olacak'' ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün bakımı sırasında trafikte bir miktar kısıtlama olacağını, ancak köprünün kapatılmasının düşünülmediğini söyledi. Bakan Yıldırım, mimar ve mühendisler grubu ile Rixos Otel'de kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Toplantı öncesinde gazetecilerin Boğaz Köprüsü ile ilgili sorularını yanıtlayan Yıldırım, köprünün aynen otomobillerde olduğu gibi çeşitli zamanlarda bakımının yapıldığını ifade etti. Yıldırım, Boğaz Köprüsü'nün 40. yılına gireceğini belirterek, bu nedenle yapılacak bakımın daha kapsamlı ve büyük olacağını vurguladı. Bakım sırasında trafikte biraz da olsa kısıtlama olacağını ifade eden Yıldırım, ''Hiçbir zaman kapatılma düşünülmez. Bunun planlamasını arkadaşlar yapıyorlar. İstanbulluların en az şekilde etkileneceği bir çalışma planı ortaya konulacak. Onun için endişeye mahal yok'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, ''Tadilatta erteleme söz konusu mu?'' şeklindeki bir soru üzerine ise bunun teknik bir konu olduğunu, ölçümlerin ve incelemelerin devam ettiğini, tadilatın ne zaman yapılacağına henüz karar verilmediğini belirtti. Bakımın ne kadar süreceğine ilişkin bir başka soruya da Yıldırım, tüm bu detayların daha sonra açıklanacağını, ancak bakımın 8-9 aylık bir süreyi kapsayabileceği yanıtını verdi.