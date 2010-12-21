-YILDIRIM: KIYAFET GENELGESİNE BEN KARIŞMAM ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları'nın yeni kıyafet genelgesi ile ilgili haberler konusunda, ''Bunlara ben karışmam. Bana bağlı bir şirket değil. Üstelik de bir kamu şirketi değil'' dedi. Binali Yıldırım, Suriye Başbakanı Naci Otri'yi resmi karşılama töreni öncesinde Başbakanlık Merkez Bina önünde gazetecilerle bir süre sohbet etti. Yıldırım, Türk Hava Yolları'nın yeni kıyafet genelgesinde personelin başörtüsü takmasını engelleyen ''saçlar daima açık olacaktır'' ifadesinin çıkarıldığına yönelik haberlerle ilgili soruya, ''Bunlara ben karışmam. Bana bağlı bir şirket değil. Üstelik de bir kamu şirketi değil. Dolayısıyla ne yapıyorlar ne ediyorlar... Ben onların performansına bakıyorum sadece. Vatandaşlara, müşterilere yanlış yaparlarsa canlarına okuruz. Öbür türlü işlerine burnumuzu sokmayız'' yanıtını verdi. Binali Yıldırım, ''Kıyafet konusunda sıkıntı yok o zaman'' sözleri üzerine de ''Bilmiyorum nedir. Kıyafet var mıdır, yok mudur? Nedir... İncelemeden bir fikir söylemem uygun olmaz, ben de yeni gördüm öyle bir şey'' dedi.