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Yıldırım: Kimse endişelenmesin İZMİR (A.A)

23 Eylül 2011 15:40

-Yıldırım: Kimse endişelenmesin İZMİR (A.A) - 23.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Akdeniz'e yola çıkmak için son hazırlıklarını yapan Piri Reis gemisi hakkında, ''Gönül arzu eder ki başkaları da emrivaki yapmasın, bu işler bir arada konuşulsun yapılsın, madem öyle olmadı biz de gereğini yaparız'' dedi. Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak için İzmir'e gelişinde Adnan Menderes Havalimanı'nda bir gazetecinin Piri Reis gemisinin sondaj çalışması yapmak üzere Akdeniz'e açılmasının beklendiğini, bunun Akdeniz'de gerginlik yaratıp yaratmayacağını sorması üzerine, şunları kaydetti: ''Piri Reis her zaman Akdeniz'e barış getirmiştir. Onun ismini taşıyan sondaj gemisi de Akdeniz'de çalışmalar yapacak biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında kıta sahanlığına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Herhangi bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Denizdeki haklar belirli ülkelere münhasır haklar değildir. Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin ortak haklarıdır. O bakımdan kimsenin endişelenmesine lüzum yok. Gönül arzu eder ki başkaları da emrivaki yapmasın, bu işler bir arada konuşulsun yapılsın, madem öyle olmadı biz de gereğini yaparız.''

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