CHP'li Yıldırım Kaya’dan Milli Eğitim Bakanı Özer’e: Kameralar önünde şov yapmayın, okul müdüründen özür dileyin

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, geçen günlerde Şanlıurfa ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürüne sarf etmiş olduğu sözlere ilişkin; "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e de çağrımdır; Sayın Bakan kameralar önünde şov yapmayın, derhal okul müdürü ve İl Milli Eğitim Müdüründen özür dileyin" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer’in Şanlıurfa’da okul müdürü için kullandığı, “Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik” sözlerini eleştirdi.

Kaya’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Bakanın alay etmesini hayretler içinde izledik. Şanlıurfa’dan gelen bu görüntüler AKP’nin öğretmenleri değersizleştirip, saygınlığını yerle yeksan ettiği acı örneklerinden sadece birisidir. AKP döneminde hakarete uğrayan, azarlanan, öğrencisi ve öğrenci velisi tarafından tehdit edilip, şiddete uğrayan öğretmenlerin durumu normalleştirildi.

Daha dün İstanbul Ümraniye’de bir okul müdürünün veliler tarafından darp edildiği görüntüleri üzülerek izledik. Yöneticiler tarafından azarlanan Halil Serkan Öz öğretmenimizin üzüntüden kalp krizi geçirerek öldüğünü biliyoruz. Okullarda şiddet ve zorbalık vakalarının arttığı, hastanelerde doktorların şiddete uğradığı bir dönemde, Milli Eğitim Bakanı Özer’in bu davranışı şiddeti daha da arttıracaktır.

Okullarda ve eğitimde yaşanan sorunların sorumlusu 20 yıldır iktidarda olan AKP ve sürekli değiştirdiği Milli Eğitim Bakanlarıdır. Okullara gereken ödenekleri vermeyip, tüm masrafları velilere ve okul yönetimlerine yükleyen Milli Eğitim Bakanlığı, utanmadan sıkılmadan kameralar önünde okul müdürünü azarlamaktadır.

“Okul müdürü ihtiyaçları için para istediğinde gönderiyor musunuz? Hangi okula gönderdiniz?”

Sayın Bakan, ben Ankara Milletvekiliyim her gün onlarca okula gidiyorum, durum içler acısı. Öğretmenler, okul müdürleri ‘Ödenek yok en zorunlu ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz’ diyorlar. Sayın Bakan, siz gerçeklerden kopmuşsunuz. Okul müdürü ihtiyaçları için para istediğinde gönderiyor musunuz? Hangi okula gönderdiniz? Böyle bir uygulama var mı? Bunu hangi bütçe ile yapıyorsunuz?

Okul Müdürlerine: İhtiyaç listelerinizi hemen hazırlayın Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderin

Madem okul müdürleri para talebinde bulunduklarında Milli Eğitim Bakanlığı gönderiyor, buradan tüm okul müdürlerine çağrı yapıyorum, ihtiyaç listelerinizi hemen hazırlayın Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderin. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e de çağrımdır; Sayın Bakan kameralar önünde şov yapmayın, derhal okul müdürü ve İl Milli Eğitim Müdüründen özür dileyin.”

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