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Politika

YILDIRIM: KABUL EDİLEMEZ BİR YAZI İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 22:00

-YILDIRIM: KABUL EDİLEMEZ BİR YAZI İSTANBUL (A.A) - 18.02.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TCDD'nin seyahat ve aktüalite dergisi Raillife'in şubat sayısındaki Erzurum'a ilişkin yazıyla ilgili olarak, ''Bunu yapanın benim bakanlığımın personeli olması durumun vahametini değiştirmez. Bu arkadaş gerekli karşılığı görmüş, mevcut görevinden alınmıştır'' dedi. Romanya'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönen Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyareti esnasında Erzurum'da yaşanan olayın büyük bir infiale sebep olduğunu söyledi.  Yıldırım, ''Yanlış, talihsiz, kabul edilemez bir yazı. Kızlarımız, kadınlarımız hakkında böylesine çirkin söz ve benzetmeleri yapmak, hele hele kahramanlık ve bağımsızlık sembolü olmuş Nene Hatun'un memleketinde, Erzurum'daki kadınlarımıza böyle bir şeyi layık görmek asla ve asla kabul edilemez'' diye konuştu.  Bu olayı şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Yıldırım, ''Ben bir kez daha başta Erzurumlu hemşehrilerimiz, hanımlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızdan özür diliyorum. Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum'' şeklinde konuştu.

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