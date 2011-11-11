-Yıldırım: ''İnsansız hava aracı üreten ülkeler arasında olacağız'' ERZURUM (A.A) - 11.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Yakında ABD ve İsrail'den sonra stratejik yeteneğe sahip insansız hava aracı üreten sayılı ülkeler arasında Türkiye'yi de göreceğiz'' dedi. Bakan Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda kendi imkanlarıyla aldığı uçakları Türk ordusuna hediye eden Erzurumlu tüccar Nafiz Kotan'ın anılması amacıyla aynı ölçülerde yapılan uçağın benzerinin Erzurum Havalimanı'ndaki açılış törenine katıldı. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ''Hizmetin taltif edilmediği, tam tersine cezalandırıldığı dönemler artık geride kaldı'' diyen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Hizmetin önünün kesildiği dönemler artık gerilerde kaldı. İşte size birkaç güzel haber veriyorum. Bakın 'Anka' isimli 10 bin metre yükseklikte uçabilen, 24 saat havada kalabilen insansız hava aracını üretmeyi başarmış bir Türkiye var. Anka'nın deneme uçuşları yapılıyor. Yakında ABD ve İsrail'den sonra stratejik yeteneğe sahip insansız hava aracı üreten sayılı ülkeler arasında Türkiye'yi de göreceğiz. Artık savunma sanayisi büyük bir ilerleme kaydetmiş Türkiye var. Daha önce ithal edilen savunma sanayimizin araç ve gereçleri büyük oranda Türkiye'de yapılır hale geldi. Kendi tanklarımızı üretebilen bir ülke haline geldik. Milli tankımız 'Altay'ın tasarımı bitti, ülkemizde ilk defa bir tankın üretimi için her türlü altyapı tamamlandı. İlk savaş helikopterimiz 'Atak', imalat bandına girmeye hazır hale geldi.'' -Savunma sanayi- Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarının modernizasyon merkezi haline geldiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, şöyle konuştu: ''Şu anda Türkiye F-16'ların modernizasyon merkezi haline geldi. Birçok komşu ülkeden gelen F-16 modernizasyonu artık Türkiye'de gerçekleşiyor. Savunma sanayimizin 2002 yılı ihracaatı sadece 247 milyon dolardı. 2010 sonu itibarıyla ihracaatımız 1 milyar doları aştı. Bu rakam kısa süre içerisinde, 3-4 yıl içerisinde 5 milyar doların üzerine çıkacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, 2002 yılında modern silah ihtiyaçlarının sadece yüzde 25'ini yerli kaynaklardan temin edebiliyordu. Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan mühimmatın yüzde 52'sini yerli kaynaklarımızla üretir hale geldik. Hatırlayın Kıbrıs Barış Harekatı'nı...Uygulanan ambargoları, o günlerde çektiğimiz sıkıntıları...Ülkemizin bağımsızlığını, savunma sanayini dışa bağımlılıktan kurtarmak istiklalimiz kadar önemlidir. 9 yılda askerimizin ihtiyaç duyduğu toplam 24 milyar dolar değerinde modernizasyon projesine başladık, bitirdik ve Silahlı Kuvvetler'in envanterine dahil ettik. Daha güzeli bu 24 milyar dolarlık modernizasyon projesinin yüzde 90'ını yerli katkılarla yaptık. Yurt dışından savunma ürünleri ithalatımızı yüzde 10'a düşürdük. İlk milli savaş gemimizi denize indirdik.'' Yıldırım, Türkiye'nin günümüzde Malezya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan, Güney Kore ve Hollanda'ya savunma sanayi ürünlerini ihraç eder hale geldiğini vurguladı.