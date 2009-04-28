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Spor

Yıldırım ile Demirören buluştu!

28 Nisan 2009 19:19




Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala iki kulübün başkanları sürpriz bir şekilde buluştu !.. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Papermoon'da buluştu !.. Peki iki başkan niye buluştu?

Lig TV'nin edindiği istihbarata göre iki başkanın görüşme konusu 13 Mayıs'taki Fortis Türkiye Kupası finali !.. Her iki başkan da final maçının İzmir'de değil İstanbul'da oynanmasını istiyor. İki kulüp bu konuda görüş birliğine vardı ve taleplerini TFF'ye iletecekler. TFF'nin kabul etmesi durumunda maçın Olimpiyat Stadı'nda oynanması da bekleniyor.

Özgener'den cevap geldi

Yıldırım Demirören ve Aziz Yıldırım'ın bir araya gelerek kupa finalini İstanbul'da oynama konusunda aralarında anlaşmasının ardından gözler Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, iki başkanın talepleriyle ilgili olarak, kupa finalinin İzmir'de oynanacağını ve değişlik yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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