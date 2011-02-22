-YILDIRIM: İKİ ULUSUN ARASINA KİMSE NİFAK SOKAMAZ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Anavatan ile KKTC, güya ilişkilerini bozacaklarmış... Hadi oradan. Üç beş kendini bilmez yüzünden etle tırnak gibi olan iki ulusun arasına kimse nifak sokamaz'' dedi. Başkentray Projesi 1. Etap İnşaatı temel atma ve Sivas Modern Beton Travers Fabrikası iştirak anlaşması imza töreni, Sincan Lale İstasyonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Hamza Ersan Saner, eski bakanlardan Ali Coşkun, Ulaştırma Bakanlığı bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım, buradaki konuşmasında, demiryollarındaki ihmali önemli projelerle ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin tamamlanması için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, bu projeye engel olunmak istediğini belirterek, ''(İnat da bir murattır) dedik, engellerin hepsini kaldırdık. Eğer vatandaşın dertleriyle dertlenirseniz engeller kalkar'' diye konuştu. Sincan'ın hızlı tren hatlarının güzergahında bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu sayede Sincan'ın önemi ve değerinin bir kat daha artacağını söyledi. Ankara'da inşası devam eden 3 metro projesi bulunduğunu anımsatan Yıldırım, Bakanlığının devraldığı bu projelerin önceliğinin olmadığını, hepsini bir an önce hayata geçirme çabasında olduklarını bildirdi. ''Çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim bu millete vefa borcumuz var'' diyen Yıldırım, demiryollarında son 8 senede yaşanan gelişmelerin gelecek 10 yılda yatırımlarla devam edeceğini kaydetti. -2023'E KADAR 4 BİN KİLOMETRE DUBLE DEMİRYOLU- Duble demiryolları inşa edileceğini anlatan Yıldırım, 2023'e kadar 4 bin kilometre duble demiryolu yapacaklarını belirtti. Demiryollarında ray, travers, bağlantı elemanları ve lokomotiflerin artık Türkiye'de üretildiğini ifade eden Yıldırım, bu ürünlerin Orta Asya, Kafkasya ve İngiltere'ye bile ihraç edildiğini vurguladı. Ankara-Konya Hızlı Tren Projesinin yapımının tamamlandığını, test çalışmalarının ise devam ettiğini anlatan Yıldırım, bu hattın devreye girmesiyle Sincanlıların, Ankara'nın merkezine gidebilecekleri sürede Konya'ya ulaşabileceklerini söyledi. Yıldırım, Cemil Çiçek'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çağrıldığı için törenden ayrıldığını, Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesi için oluşturulan kriz masasına katılmak üzere yola çıkan Çiçek gibi kendisinin de törenin ardından toplantıya katılacağını kaydetti. KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Saner'in törene katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ''Anavatan ile KKTC güya ilişkilerini bozacaklarmış, hadi oradan. Üç beş kendini bilmez yüzünden etle tırnak gibi olan iki ulusun arasına kimse nifak sokamaz. Asırlardır kader birliği yaptık. Orada şehitlerimizin kanları var'' diye konuştu. Türkiye'de olan herşeyin KKTC'de de olması gerektiğini belirten Yıldırım, bunun için son 40 yıldır Türkiye'nin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi. Kuzey Kıbrıs'ın başına bir şey gelirse bunun acısını Türkiye'nin yaşayacağını dile getiren Yıldırım, ''Heryerde ayrık otu olur. Bunlara aldırış etmeyelim. Birliği beraberliğimizi bozacak fitneden fesattan uzak olmamız lazım'' dedi. KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Saner de KKTC'lilerin Türkiye ile olan kardeşlik bağlarını önemsediğini ifade ederek, Binali Yıldırım'ın ''Türkiye'de ne varsa eş zamanlı olarak KKTC'de de olacak'' sözünün kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. -BANLİYÖ, METRO STANDARDINA KAVUŞACAK- TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray ve Ankara'da Başkentray projelerinin hayata geçirileceğini anlattı. Bu projelerle banliyö sistemlerinin metro standardına ulaştırılacağını, bunun en güzel örneğinin Egeray olduğunu kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başkentray ile Ankara-Behiçbey arasında 6, Behiçbey-Sincan arasında 5, Ankara-Kayaş arasında 4 yol inşa edilerek, hızlı, konvansiyonel ve banliyö hatları birbirinden ayrılacak. Ayrıca tüm istasyon ve peronlar metro standardında yeniden inşa edilecek, tüm hemzemin geçitler kaldırılarak alt/üst geçitler yapılacak, yeni banliyö dizileri hemen hizmete girecek. Yolcu trafiğinin yoğun olduğu istasyonlarda yolcuların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri kapalı istasyon alanları oluşturulacak, hatlar ihata altına alınacak.'' Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan metrosunun çok az işi olduğunu, bu nedenle kısa sürede faaliyete geçeceğine inandıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından Bakan Yıldırım, yüklenici firma temsilcilerini piste çağırarak, projenin tamamlanma süresi olan 14 ay konusunda pazarlık yaptı. Vatandaşlara taleplerini soran Yıldırım, 6 ay cevabını alınca ''İnsaf, Sincan pidesi mi yapıyoruz, demiryolu yapıyoruz'' diye espri yaptı. Bakan Yıldırım'ın üst geçidin 3 ayda, geri kalan kısmın da 10 ayda bitirilmesi yönündeki talebini yüklenici firma temsilcileri kabul etti. Daha sonra Yıldırım ve diğer katılımcılar, butona basarak projenin temelini attı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve TCDD Genel Müdürü Karaman, burada ayrıca Sivas Modern Beton Travers Fabrikası iştirak anlaşmasını imzaladı.