Yıldırım: İhale bana kaldı, konuşursam herkes yanar

T24 - Şike soruşturmasında bugün saat 08.30'da adliyeye sevk edilecek olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, anjiyo olmak için gittiği İÜ Kardiyoloji Enstitüsü'nde yakın çevresine, "Gördüğüm kadarıyla ihale benim üzerime kaldı, ama konuşursam herkes yanar" dediği iddia edildi. Sorguya alınan Yıldırım’a soruşturma ile ilgili sorular soruldu. Ancak Yıldırım, ‘susma’ hakkını kullandı.









Radikal gazetesinden Abdullah Kılıç'ın haberine göre; futbolda şike iddialarıyla ilgili pazar günü gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, anjiyo olmak için yattığı İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde kendisini ziyarete gelen yakın çevresine bomba gibi açıklamalar yaptı. İki gün hastanede kalan Yıldırım’ın “Gördüğüm kadarıyla ihale benim üzerime kaldı. Beni gözden çıkarmışlar anlaşılan! Beni harcamak istiyorlar, her şeyi benim üzerime yakıyorlar, ama konuşursam herkes yanar...” dediği iddia ediliyor. Yıldırım’ın ‘Konuşurum’ resti çekmesinde, basında geniş yer tutan iddiaların ve TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın da tavrının önemli bir etken olduğu öne sürülüyor. Yıldırım’ın dün bir gazetede gözaltındayken çekilmiş ‘fiş’ fotoğrafının yayımlanmasına çok içerlediği de gelen bilgiler arasında.



‘Konuşursam’ resti çeken ancak dün yeniden geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ‘susma hakkı’nı kullanan Yıldırım’ın soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk’e vereceği ifade büyük önem taşıyor. Yıldırım, ya hakkındaki iddiaları reddedecek ya da kabul edip konuşma yoluna gidecek. Basında çıkan iddialara bakılırsa Yıldırım’ın işi zor! Her ne kadar Yıldırım bu haberlere çok kızmış olsa da teknik takip sonuçları ve deliller, savcının elini güçlendiriyor.







‘Operasyon var, Kıbrıs’a gidelim’



Bu arada pazar günü sabahı start alan operasyonun şifreleri de ortaya çıkmaya başladı. Aslında sekiz aylık bir takipten sonra tüm delilleri toplayan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, 4 Temmuz 2011 tarihinde saat 06.00’da 60 ayrı noktaya aynı anda baskın için emir almıştı. Ancak Fenerbahçe’nin üst düzey yöneticilerine baskın yapılacağı haberi 2 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde sızdı.



Emniyet’ten bir polisin yaptığı ‘Boşboğazlık’ birkaç saat içinde Şekip Mosturoğlu’na ulaştı. Mosturoğlu da Aziz Yıldırım’a hemen telefon açıp “Kulüple ilgili önemli bir konu var. Toplantı yapmamız lazım” dedi. Bu sözler üzerine polis, bilgi sızması olduğunu anladı. Diğer şüpheliler arasında da bir hareketlenme başlayınca polis, operasyonu 24 saat önceye pazar sabahına almaya karar verdi. Bu arada operasyon bilgisini alan bazı şüphelilerin pazar günü THY uçağı ile Kıbrıs’a gitmek için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.







‘Fiş fotoğrafı’nı sızdıran gözaltında



Aziz Yıldırım’ın dün bir gazetede yayımlanan gözaltındaki fiş fotoğraflarını sızdırdığı iddia edilen bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Fotoğrafın yayımlanmasının ardından emniyette krize neden olay sonrası savcılık harekete geçti. Soruşturmayı yürüten savcılık talimatıyla harekete geçen Organize Suçlar Şubesi ekipleri yaptıkları incelemenin ardından fiş fotoğrafının Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru tarafından sistemdeki fotonun, kendi bilgisayarına kaydedildiği belirlendi. Yapılan bu incelemenin ardından savcılık talimatıyla soruşturma açıldı ve söz konusu memur akşam saatlerinde gözaltına alındı.







Aydınlar: Bomba kucağımda



Öte yandan önceki gün şike soruşturmasını yürüten Savcı Berk’le görüşen TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, toplantıdan bir araya geldiği kurmaylarına “Bomba kucağımızda” yorumu yaptı. En kısa zamanda en doğru kararı vermeleri gerektiğini söyleyen Aydınlar, “Biliyorum işimiz çok zor. İddialar çok ciddi. Deliller ortada. Hiç kimseyi, hiçbir takımı mağdur etmeden, kimsenin hakkını yemeden çok hızlı bir karar vermeliyiz” dedi. Savcılıktan çıktıktan sonra Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç’la İstinye’deki TFF binasında bir araya gelen Aydınlar, Sarı-Lacivertli yöneticilerin olayın kulübü bağlamayacağı ve Fenerbahçe’ye ceza verilemeyeceğini söylemesi üzerine “Sizin söylediklerinizle benim savcılık ve emniyette yaptığım görüşmelerde aldığım bilgiler çok farklı. Hak, hukuk, adalet var” şeklinde konuştuğu belirtiliyor.







Aziz Yıldırım Kıbrıs'a mı kaçacaktı?



Taraf gazetesinin haberine göre; savcı, şike operasyonunu haber alan Fenerbahçe Başkanı ve ekibinin pazar günü Kıbrıs’a kaçacağını öğrenince düğmeye 24 saat erken bastı.



Türkiye gündemini sarsan şike operasyonunu önceden haber alan Aziz Yıldırım ve 20 arkadaşının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne kaçmaya çalıştıkları ortayı çıktı. Mahkeme kararıyla dinlenen telefonlarda operasyonun sızdığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilere telefonla “size operasyon yapılacak” bilgisinin gittiği tesbit edildi. Teknik takibe takılan bu telefon üzerine, Organize Şube ekipleri Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve üst düzey diğer yöneticilerin Kıbrıs’a kaçmaya hazırlandıklarını öğrendi.



İşte operasyonun bir gün öncesine alınmasına neden olan olayın hikâyesi.



Operasyon bir gün önceye alındı



Organize Şube Ekipleri, şike operasyonuyla ilgili göz altıları pazartesi günü sabah saatlerinde yapmayı planlıyordu. Polis tüm hazırlıklarını pazartesi günü sabah erken saatlere göre ayarlamıştı. Ancak operasyon öncesi dinlenen şüphelilerin telefonlarından, operasyon bilgisinin sızdığı anlaşıldı. Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilere “size operasyon yapılacak” bilgisinin sızdığı tesbit edildi. Teknik takibe takılan bu telefon görüşmelerinin ardından polis düğmeye basmaya karar verdi. Organize Şube ekipleri vakit kaybetmeden soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk’le iletişime geçtiler. Teknik takibe takılan operasyon sızıntısıyla ilgili kendisini bilgilendirdiler. Savcı Berk, Organize Şube’den gelen bu bilgi üzerine, operasyonu bir gün önceye çekti ve pazar sabahı 61 kişinin gözaltına alınması, ev ve işyerlerinin aranmasıyla ilgili mahkeme kararı çıkarttı.







Polis sızdırdı



Mahkeme kararının alınmasının ardından da pazar sabah saatlerinde Türkiye’yi sarsan şike operasyonunda düğmeye basıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yıldırım ve 20 arkadaşı Kuzey Kıbrıs’a gidemeden gözaltına alındı. Gözaltı ve arama kararlarının ardından polis sızıntının kim tarafından yapıldığını tesbit etmek için inceleme yapmaya başladı. Yapılan soruşturmada tesbit edilen ilk bilgilere göre, sızıntıya bir polisin dost meclisinde yaptığı bir konuşma neden oldu. Ağızdan ağıza yayılan bilgi, Şekip Mosturoğlu ve Aziz Yıldırım’a kadar ulaştı. İddialara göre Yıldırım’a “Kaçın size operasyon yapılacak” bilgisini Şekip Mosturoğlu ulaştırdı.







Başbakan’la mı görüştü?



Telefonla kendilerine ulaştırılan bu bilgi üzerine Yıldırım ve 20 arkadaşı harekete geçti. Yıldırım’ın Türkiye’yi hemen terk etmek için harekete geçtiği tesbit edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve arkadaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek için pazar gününe uçak bileti aldığı iddiası üzerine de operasyonda düğmeye basıldı. Sızıntıya neden olan polisin kimliği de tesbit edildi ve önümüzdeki günlerde ifadesi alınacak. Aziz Yıldırım’ın operasyondan bir gün önce cumartesi akşam saatlerinde Başbakan’ın evi çevresinde görüldüğü de iddia ediliyor.







Aziz Yıldırım'ın yanıtlamadığı 12 soru



Fenerbahçe Başkanı’na, çeşitli maçlarda şike yapılması için örgüt üyelerine talimat verip vermediği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile kurullarının üyelerini telefonla arayıp, baskı yapıp yapmadığı soruldu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nden dün öğle saatlerinde taburcu edilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Burada sorguya alınan Yıldırım’a soruşturma ile ilgili sorular soruldu. Ancak Yıldırım, ‘susma’ hakkını kullandı.



Aziz Yıldırım’ın susma hakkını kullandığı 12 soruda, çeşitli maçlarda şike yapılması için örgüt üyelerini yönlendirip yönlendirmediği, Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu üyelerini telefonla arayıp, Fenerbahçe lehine ya da rakip takımlar aleyhine karar çıkarıp çıkarttırmadığı yer aldı.



Yıldırım’ın susma hakkını kullandığı 12 soru şöyle:





Pişmanlık duyuyor musunuz?



1- Türk Ceza Kanunu’nun 221. Maddesi’nde düzenlenmiş olan “etkin pişmanlıktan” yararlanmak istiyor musunuz?





Özgener’e baskı yaptınız mı?



2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’e, alınan kararlarla ilgili olarak herhangi bir şekilde baskı yaptınız mı?





Şike talimatı verdiniz mi?



3- Fenerbahçe Kulübü’nün üst düzey yöneticilerini şampiyonluğa etki eden kritik maçlarda karşı takıma şike parası verilmesi konusunda yönlendirdiniz mi?





PFDK’ye müdahale ettiniz mi?



4- TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine futbolculara verilecek cezalar konusunda telkinlerde bulundunuz mu?





MHK’den talebiniz oldu mu?



5- Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu etkileyen karşılaşmalara ilişkin Merkez Hakem Kurulu’ndan kendi taleplerinize göre hakem atanması yönünde talepleriniz oldu mu?





Federasyonu tehdit ettiniz mi?



6- Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri üzerinde tehdit ve baskı yaparak kulübünüz lehinde kararlar alınmasını sağladınız mı?





Korcan’a şike teklif ettiniz mi?



7- Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’a şike amacıyla para teklifinde bulundunuz mu? Şike için yöneticilerinizi aracı olarak görevlendirdiniz mi?





Şike için örgüt kurdunuz mu?



8- Şekip Mosturoğlu, Bülent İbrahim İşçen, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mecnur Odyakmaz’la maçların sonuçlarını etkilemek amacıyla örgüt kurdunuz mu?





Paraları nereden ödediniz?



9- Şike yapılması için karşı takımın futbolcu ve yöneticilerine verilen paralar kulübün kasasından mı çıktı? Fenerbahçe Kulübü kasasından çıktıysa gideri ne olarak kaydettiniz?





Emenike’yi ne şartla aldınız?



10- Karabükspor maçında şike yapılması karşılığında futbolcu Emanuel Emenike’yi transfer etme sözü verdiniz mi?





Bucaspor için kim aracı oldu?



11- Bucaspor maçıyla ilgili şike yapılması için Sivasspor Başkanı Mecnur Odyakmaz’ı devreye soktunuz mu? Bülent Uygun, Bucaspor’a şike verilmesi konusunda aracılık yaptı mı?





Şike için para verdiniz mi?



12- Kulüp yöneticilerine şike yapılacak maçlarla ilgili para verdiniz mi? Paraların şikeye adı karışan kişilere ulaştırılmasını sağlamak için talimatlar verdiniz mi?





Susma hakkı nedir?



“Susma hakkı” sanığın kanuni hakkıdır ve yasa ile düzenlenmiştir. Bu hak, şüpheli yakalandıktan sonra kendisine bildirilir. Susma hakkı kullanan şüpheli ya da sanık, atılı suça ilişkin konuşmama ve kendisine sorulan sorulara yanıt vermeme hakkında sahiptir.





Sivasspor: Görüntülerdeki çantada bilet vardı



Sivasspor Kulübü, şike soruşturmasıyla ilgili olarak medyaya yansıyan fotoğraflardaki çantalarda protokol davetiyesi ve maç bileti olduğunu iddia etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Görüntülerdeki taşınan çanta içerisinde, maç öncesi protokol biletleri ve Fenerbahçe Kulübü’ne verilmek üzere misafir davetiyeleri bulunmaktadır” denildi. Açıklamada ayrıca, tutuklanan kaleci Korcan Çelikay’ın sözleşmesinin, feshedildiği bildirildi.





