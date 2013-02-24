Yıldırım: Haydarpaşa Garı otel olmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Haydarpaşa Garı'nı da içerisine alan projeye ilişkin "Haydarpaşa Garı otel değil, halka açık olarak devam edecek'' dedi.

Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Erzincan'ın 95. Kurtuluş Yıldönümü Şenlikleri'ne katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, gazetecilerin köprü ve otoyolların özelleştirilmesi sürecine ilişkin sorularını cevapladı.

Yıldırım, ''Başbakanımızın görüşünden sonra bizim fazla bir görüş ilave etmemize lüzum yok. Doğrudur. Halka arz opsiyonu da dahil, yeni süreçte Özelleştirme İdaresi çalışmalara başlayacaktır'' diye konuştu.

Haydarpaşa Garı'nı da içerisine alan projeye ilişkin bir soru üzerine ise Yıldırım, ''(Haydarpaşa'da) Sorun yok. 2006'dan beri çalışılıyor. Her türlü süreçten geçti. Belediyelerden geçti. İtiraz süreçleri de son erdi. Haydarpaşa'nın, bölgenin doğal yapısını koruyacak, tarihi değerlerini muhafaza edecek ve fazla yoğun yapılaşmaya izin vermeyen, tarih ve tabiat varlıklarını koruma kurullarının da onayladığı proje gerçekleştirilecek. Haydarpaşa Garı otel değil, halka açık olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.