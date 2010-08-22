-YILDIRIM: HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK ÇANKIRI (A.A) - 22.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2003'te 8 milyon kişinin yurt içinde havayoluyla seyahat ettiğini, bu rakamın 2009'da 41 milyona ulaştığını belirterek, ''havayolunu halkın yolu yaptık'' dedi. TCDD, Kardemir ve Voestalpine ortaklığında kurulan Çankırı Makas Fabrikasının temel atma törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmalarla kara yollarını bölünmüş yollara çevirdiklerini, halkı yüksek hızlı tren ile buluşturduklarını ifade ederek, ''2003'te 8 milyon kişi yurt içinde havayoluyla seyahat ederken, bu rakam 2009'da 41 milyona ulaştı. Sadece 10 milyon vatandaşımız uçakla tanıştı. Uçağa binmek şerefine nail oldu. İşte hizmet bu, işte havayolunu halkın yolu yapmak böyle'' şeklinde konuştu. -DEMİRYOLLARINI AYAĞA KALDIRDIK- Bakan Yıldırım, 70 yıl boyunca demiryollarının ihmal edildiğini belirterek, ''Biz geldik, ihmal edilen, unutulan demir yollarını tekrar ayağa kaldırmakla kalmadık, demir yolları ile birlikte çalışan, Demiryollarının iş ortaklarını da unutmadık, onları da ayağa kaldırdık'' dedi. Demiryollarını ayağa kaldırmak için bir çok çalışmayı gerektirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Demiryollarını ayağa kaldırmak sadece yüksek hızlı tren işletmeciliğini Türkiye'ye getirmekle olmuyor, Türkiye'nin dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı büyük işletme olmasını sağlamakla olmuyor. Başka ne yapacaksınız, demiryollarında yerli sanayiyi de geliştireceksiniz. Yerli sanayi nasıl gelişecek? İşte Kardemir'e ray imal ettireceksiniz, YHT rayı yaptıracaksınız, Kırıkkale'de Makine Kimya'ya tekerlek sistemleri yapmak için görev vereceksiniz, Çankırı'ya YHT makası yapmak için görev vereceksiniz, Eskişehir'de lokomotif yapmak için Amerikalılarla ortaklık kuracaksınız, Sakarya'da YHT seti yapmak için Korelilerle ortaklık kuracaksınız, Erzincan'da ray bağlantı elemanları yapmak için Almanlarla ortaklık kuracaksınız, Çankırı'da Avusturyalılarla ortaklık kuracaksınız. İşte bunları yaparak hem işsizlerimize iş sağlayacağız, ülkemizin, insanımızın geleceği olan tarihi kuruluşumuz demiryollarını da ayağa kaldıracağız. Bunun için çalışıyoruz.''