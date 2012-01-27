-Yıldırım: ''Fal bakanlar boşuna heveslenmesin'' ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, hizmete giren Genel Havacılık Terminalinin, zaman tasarrufu sağlayacağını ve gerek yurtdışından Türkiye'ye yatırım ve iş amacıyla gelen misafirlerin, gerek yurtiçinden iş adamlarının bu terminali kullanarak seri bir şekilde hizmet alabileceğini belirtti. Esenboğa Havalimanında, özel jet ve yolcularına hizmet verecek Genel Havacılık Terminali (CIP), hizmete girdi. Bakan Yıldırım, CIP terminalinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün Çukurova Bölgesel Havaalanının sözleşmesini imzaladıklarını hatırlatarak, böylece Çukurova ve civarında yaşayan 5 milyon vatandaşa hizmet edecek çok önemli bir projenin başlangıcını yaptıklarını belirtti. Bugün de Türkiye'nin trafik bakımından 4. büyük havalimanına sahip Ankara'nın bir ihtiyacını giderdiklerini ifade eden Yıldırım, özel jetlerin kullanacağı Genel Havacılık Terminalinin zaman tasarrufu sağlayacağını ve gerek yurt dışından Türkiye'ye yatırım ve iş amacıyla gelen misafirlerin, gerek yurt içinden iş adamlarının bu terminali kullanarak seri bir şekilde hizmet alabileceğini kaydetti. Genel Havacılık Terminalinin, DHMİ ve TAV'ın ortak projesi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: ''Havaalanında tek bir çivi çaksanız bile para demektir. DHMİ gelir ve hemen makbuzu keser. Burada da ondan farklı değil. Buradaki gelirlerin 3'te biri artı sabit kira olarak devlete gelmeye devam edecek. Geri kalanı da işletmeciye gidecek. Esenboğa Havaalanı esasında 2002 yılında 1 milyonu zor bulan bir havaalanıydı. Doğru dürüst iç hatlar yok, dış hatlar yok. Terminali köy meydanını andırıyordu. İşte böyle bir havaalanından Türkiye'nini 4. büyük havaalanına ulaşmış bulunuyoruz. 1 milyon olan yolcu sayısı iç, dış hat bugün 8,5 milyonu aşmıştır. Bu önemli bir gelişmedir. 80 tane uçak kalkıp iniyordu, şimdi günde 300 tane uçak kalkıp iniyor. Şu anda Allah'a şükür bütün havaalanlarımız açık, hepsine seferler yapılıyor. Kış şartlarına rağmen hava ulaşımında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Havacılığın Türkiye'de ne kadar geliştiğini anlatmaya gerek yok. 16 milyon vatandaşımız ilk defa uçağa bindi. Bunların 10 milyonu 60 liranın üzerinde uçtu. İşte havayolu halkın yolu böyle oluyor, lafla değil. İcraatlarla, yapılan işlerle böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.'' Genel Havacılık Terminalinin hizmete girmesiyle bundan sonra, özel jetle seyahat edenlerin gereken hizmeti alabileceği bir alt yapının sağlandığını anlatan Bakan Yıldırım, ''Özel jeti olanlar için dünyanın her yerinde bütün havaalanlarında ayrı terminaller oluyor, ayrı chek-in, ayrı kontrol oluyor. Bizde özel jetle seyahat edildiğinde, normal yolcu işlemlerinden geçip seyahat ediyordunuz. Bunun da çok bir anlamı kalmıyordu. Ha tarifeli uçakla gitmişsin, ha özel uçakla, bir fark kalmıyordu'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, bu hizmet çağdaş ülkelerde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapmak için bir proje başlattıklarını belirterek, İstanbul, İzmir ve Antalya'dan sonra şimdi de Ankara'da bu hizmeti devreye soktuklarını söyledi. 2002 yılından önce yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de neredeyse özel uçak hiç kalmadığını, ya 1 ya 2 tane bulunduğunu ifade eden Yıldırım, bugün 100 civarında özel uçağın bulunduğunu kaydetti. Yıldırım, ''Özel uçak sayımız neredeyse tarifeli sefer yapan filomuzun 2003'teki sayısına ulaştı'' dedi. Bunların önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bunlar bir ülkenin nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, nasıl kalkındığını, neleri başardığını, istikrarı ve güveni gösteren önemli gelişmelerdir. 2012 için Türkiye'ye fal bakanlar boşuna heveslenmesin. Türkiye, büyümeye devam edecek, Türkiye üretmeye devam edecek. Türkiye, ülkesinin, milletinin, büyük Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için büyük ve önemli projeleri gerçekleştirmeye devam edecektir.''