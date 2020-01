-Yıldırım: Düşün İzmir'in yakasından İZMİR (A.A) - 11.12.2011 - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, EXPO İzmir'de düzenlenirse İzmir'e 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağının konuşulduğunu ancak İzmir'de başlattıkları projelerle bu rakamı aştıklarını ifade etti. AK Parti Çiğli İlçe Teşkilatı kongresine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada ulaşımın her alanında Türkiye'nin çağ atladığını, dünyayı kıskandıran gelişmeleri yaşadığını belirterek, göreve geldikleri 2002 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin kilometre yol sözü verdiğinde, dönemin siyasetçilerinin bu söze güldüğünü, hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini ve 15 bin 200 kilometreyi geride bıraktıklarını ifade etti. 2023 yılı için 36 bin 500 kilometreye ulaşma hedefini koyduklarını belirten Yıldırım ''Ustalık dönemine bu yakışır'' dedi. Bölünmüş yolların yapımının kimi kesimlerce küçümsendiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bölünmüş yolların yapımı neye benziyor biliyor musunuz? Evlerde yapılan su böreğini bilir misiniz, su böreği nasıl yapılıyorsa bölünmüş yollarda da öyle yapılıyor, kat kat seriliyor sıkıştırılarak yol yapılıyor. Otoyol kalitesinde bölünmüş yol yaptık. Tek farkı var otoyollarda giriş çıkış biraz daha az, bölünmüş yollara her yerden giriş çıkış var. Şimdi artık her yıl yaptığımız bölünmüş yolları da sıcak asfalt kaplama yapıyoruz. Yılda 4 bin kilometre, 4 yılda 16 bin kilometre sıcak asfalt kaplama yapacağız. İzmir-İstanbul otoyolu çalışmaları da hızla devam ediyor. 6,5 milyar yatırımla İzmir-İstanbul arasını 8 saatten 3 saate düşüreceğiz. İzmir çok bekledi, daha fazla bekletmeye kimsenin hakkı yok. Çandarlı Limanı, İstanbul-İzmir otoyolu, Adnan Menderes Havaalanı, Konak Tüneli, kruvaziyer limanı, Ankara-İzmir hızlı tren projesi... Bunlar başlayan projeler. Biz 35 İzmir 35 proje derken, İzmir'i 13 yıldır uyutanlar bir hayal geçidine geldi. Ne dediler 'yapamazsınız, nasıl yapacaksınız', ama projeler birer birer gerçekleşmeye başlayınca bu sefer de 'nasıl engelleriz' onun planlarını yapıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar İzmir'e hizmet etmekten İzmir'in projelerini gerçekleştirmekten bizi alıkoyamazlar, buna mani olamazlar. Buna en önce İzmir karşı çıkacak. 'Yeter artık' diyor İzmir. Boş laflarla, sloganlarla, korku pompalamakla İzmir'e vereceğiniz bir şey yok. Düşün İzmir'in yakasından.'' Bugün imzası atılan anlaşmayla Adnan Menderes Havaalanı yolcu kapasitesinin 25 milyona çıkacağını, İstanbul Atatürk Havaalanından sonra Türkiye'nin en büyük havaalanı haline geleceğini belirten Yıldırım, AK Parti iktidarının havacılıkta destan yazdığını, havayolunu halkın yolu haline getirdiğini belirtti. Yıldırım, İzmir'e çok modern bir yolcu gemisi limanı yapmaya karar verdiklerini, planlarını yaptıklarını, yakında ihaleye çıkacaklarını belirterek, İzmir'e 9 tane de marina yapacaklarını ifade etti. İletişimde Türkiye'yi Afrika seviyesinden alarak Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına soktuklarını, depremde dahi kesilmeyen iletişim şebekelerine sahip olduklarını, bunun bazı kesimlere kıskançlıkla karşılandığını söyleyen Yıldırım, ''Depremde bir saniye bile iletişimi kesilmeden anında 112 veya 155'e mesaj göndererek depremzedelere, göçük altındaki vatandaşlarına ulaşan bir Türkiye var. Gölcük depremini hatırlayın, vatandaşına üç gün ulaşamayan hükümeti hatırlayın. Bir de depremden sonra 2 saat içinde bakanlarıyla Van'da, Erciş'te olan başbakanı hatırlayın, işte fark budur'' diye konuştu.