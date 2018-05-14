Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan liseli kurtarılamadı

Emrullah KARAKAŞ/MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde dün yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan, lise son sınıf öğrencisi İslam Öztemel (17), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyü yakınlarında, ailesine ait keçileri otlatan Mazıdağı Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi İslam Öztemel, dün saat 11.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de öldü. Köylülerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mardin merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılan Öztemel, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam Öztemel\'in cenazesi Bahçecik köyüne getirilerek, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren İslam Öztemel\'in, hafta içi ilçe merkezindeki okuluna gittiği, hafta sonları da ekonomik durumu iyi olmayan babası Ramazan Öztemel\'e işlerinde yardım ettiğini belirtildi. Gencin yakınları, \"Beyefendi bir çocuktu, çalışkan, akıllı biriydi. Hafta içi okula gidiyordu, hafta sonu babasına işlerinde yardımcı oluyordu\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İslam Öztemel\'in ölümüne, 12 keçinin telef olmasına neden olan yıldırımın düşme anı da köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



FOTOĞRAFLI