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Yıldırım düşen çatı alev aldı

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu apartmanın çatısı alev alev yandı

06 Eylül 2017 17:40

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde yıldırım düşmesi sonucu apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Bugün öğle saatlerinde Gebze\'de yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken, Güzeller Mahallesi 941 Sokak\'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatı bir anda alevler içerisinde kalırken, binada yaşayanlar dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi,  merdivenle çatıya yanaşarak su tuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevlerin binaya yayılması engellendi. Yangında çatı hasar gördü.

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