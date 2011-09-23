-Yıldırım: Demiryollarına torpil geçiyorum ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Demiryollarına torpil geçiyorum çünkü bu ülkenin demiryollarına ihtiyacı var'' dedi. TCDD'nin 155. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Garı'nda tören düzenlendi. Yıldırım, 11 bin 940 kilometre demiryolu üzerinde şu anda seyir halindeki 794 yük ve yolcu treninde bulunan, 2 bin 500 farklı iş yerinde, ücra istasyonlarda, hat boylarında şevkle çalışan, makinistinden tren şefine, dispeyçerinden kondüktörüne, gar şefinden revizörüne, işçisinden memuruna bütün demiryolcuların 155. yılını kutladı. Demiryolunun uygarlık yolu olduğu bilgisini miras bırakan Atatürk'ü, 155 yıl boyunca demiryollarına emek verenleri, modern TCDD'nin temellerini atan rahmetli Behiç Erkin'i anan Yıldırım, ''Ülkemiz ray diye, malzeme diye el kapılarında beklerken, raylarını, bağlantı elemanlarını, makaslarını imal eden, yerli bir demiryolu sanayinin temellerini attığınız için bu millet sizi hatırlayacaktır'' diye konuştu. Sadece doğu ülkelerine değil, Avrupa'ya vagon, lokomotif satacak kapasiteye ulaşıldığı için bu milletin demiryolcuları unutmayacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Cumhuriyetin ilk yıllarında, o dönemin teknolojisiyle yurdu rayla donatanların mirasına sahip çıkan sizler, bugün de yurda yüksek hızlı tren raylarıyla donatıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bana diyorlar ki, 'Demiryollarına torpil geçiyorsun.' Ben de diyorum ki, 'Evet, demiryollarına torpil geçiyorum. Çünkü, bu ülkenin demiryollarına ihtiyacı var.'' Konuşurken sesi kısılan Yıldırım, şöyle devam etti: ''Kusura bakmayın, heyecandan sesim gitti biraz. Demiryolları beni her zaman heyecanlandırıyor. Demiryollarını sadece bir ulaşım aracı olarak görmeyelim. Demiryolları, Türkiye'nin istiklalinin sembolüdür. Demiryolları, Türkiye'nin, Türk kültürünün, tarihinin, Türk insanının yaşam tarzının bir parçasıdır. Demiryolları bir ulaşım sisteminden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bunun için demiryollarına gereken önemi veriyoruz, artarak da bu önemi vermeye devam edeceğiz.'' Bugünkü gelişmişliğin ve Cumhuriyet modernleşmesinin tabana yayılmasının, demiryollarına borçlu olunduğunu ifade eden Yıldırım, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 155 çocuğun ve 155 engelli vatandaşın YHT ile Konya'ya gidip geleceğini söyledi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, demiryolcuların Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ın en az kırk yıllık demiryolcu kadar demiryollarını bildiğini ifade ettiğini söyleyerek, ''Onun için bu yatırımlar var. Onun için Türkiye YHT ülkesi oldu'' dedi. Bugün bütün garları şenlendirdiklerini belirten Karaman, her bölgede sosyal ve kültürel aktivitelerin olacağını, 155 çocuğun, 155 engelli vatandaşın hızlı trenle Konya'ya gideceğini söyledi.