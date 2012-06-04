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Spor

Demirören'e disiplin kurulu yolu gözüktü!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Sözleşmeler Beşiktaş'ın hep alehine yapılmış

04 Haziran 2012 21:05

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Rüştü'yü takımda istemediğini belirtirken, eski başkan Demirören'i Disiplin Kurulu'na sevkedebileceklerini söyledi.

 
Skyturk 360 kanalındaki canlı yayına katılan Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
 

Rüştü'yü istemiyor

 
 
"Ben 39 yaşında bir oyuncuyu takımda görmek istemiyorum, yeni gelecek olan teknik adam, ne der bilmiyorum. Ama Rüştü'nün, Beşiktaş'ta devam etmesi doğru değil."
 
 

Fernandes kalacak

 
 
"Fernandes'i kesinlikle satmayacağız. Quaresma ve Almeida'nın alacaklarında indirime gitmelerini bekliyoruz. Bu oyunculara yapılacak tekliflere hazırız."
 
 

Ernst'e indirim şartı

 
 
"Ernst'in Beşiktaş ile oldukça ağır bir sözleşmesi var. Oyuncu ile görüşeceğiz. İndirim yapması gerekiyor. Yapmadğı taktirde alacaklarına karşılık bonservisini kendisine verebiliriz."
 
 

Stat konusu

 
 
"Stat konusunda şu an net bir gelişme yok. Bakanın açıklamalarının içinde önemli detaylar var. AVM istemiyorlar. Bakan bizi biz de bakanı bazı konularda ikna ettik."
 
 

Basketbol takımına övgü

 
 
"Basketbol iyi gidiyor. Bunun birinci temel sebebi bu takımın bir camianın takımı olmasından dolayı. Rakiplerimizin bütçesi daha iyi. Biz Beşiktaş camiası olduğumuz için iyi gidiyoruz. Ayrıca müthiş bir teknik adam ve oyuncu kadrosuna sahibiz."
 
 

Demirören, Disiplin Kurulu'na verilebilir

 
 
"Sözleşmeler Beşiktaş'ın hep alehine yapılmış. Su testisi kırıldı. Su yollara döküldü. Şimdi tepki var. Yıldırım Demirören'i Disiplin Kurulu'na sevk edebiliriz."
 

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