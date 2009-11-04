Yıldırım Demirören patladı!

Wolfsburg’a alkış

Üç maçlık aradan sonra tribünlere dönen Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören yine protestolarla karşılaştı.Wolfsburg’un attığı ikinci golün ardından ayaklanan siyah-beyazlılar, “Yeter, Yıldırım Demirören” diyerek tepkiye başladı. Bunun ardından yönetimi istifaya çağıran siyah-beyazlıların, “Defol git başkan”, “Kadıköy’e maça gitsene” ve “Fenerbahçe’ye başkan olsana” şeklindeki tezahüratları ve kendisine edilen küfürler Demirören’i çileden çıkardı.Maçı terk etmek için ayağa kalkan Beşiktaş Başkanı’nı sakinleştirmek, eski yönetici İhsan Kalkavan, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve misafir olarak İnönü Stadı’nda bulunan Fenerbahçeli işadamı Ferit Şahenk’e düştü. Yöneticiler de başkanı durdurmak isteyen Özgener ve Kalkavan’a yardımcı oldu.Kapalı tribünlere doğru el-kol hareketi yapan Yıldırım Demirören, daha sonra sinirli bir şekilde yerine oturdu.Taraftarlar, maçın son anlarında sırtlarını sahaya dönerek, protestolarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli’yi istifaya çağırıp, futbolcuları da protesto etti. Alman takımını alkışlayarak soyunma odasına gönderen Beşiktaşlılar, “Wolfsburg” diye bağırdı.Tribünler dağıldıktan sonra şeref tribününe gelen başkanın eşi Revna Demirören, burada taraftarlarla ve güvenlikçiyle konuştu. Başkan Demirören, maç sonu geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrılırken, kendisine yönelik tepkiler stat dışında da sürdü.