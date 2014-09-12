Yıldırım Demirören: Melo bana saygısızlık yapıyor

Galatasaray yönetimi, Yıldırım Demirören'e şikayetlerini sıraladı. TFF Başkanı ise "Melo bana saygısızlık yapıyor, Başkanınız da ona destek oluyor" yanıtını verdi.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) dün adeta bir çıkarma yaptı. İstinye’deki TFF binasına 2. Başkan Özkan Olcay, Genel Sekreter Adnan Nas ve İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan ile giden sarı-kırmızılılar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Görüşmeye TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

‘Galatasaray’a karşı önyargılı davranıyorsunuz"

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; görüşmede ilk söz alan Özkan Olcay oldu. Kişilerin gelip geçici, kurumların kalıcı olduğunu, Federasyonun Türk futbolundaki önemini ve Galatasaray’ın Türk sporundaki yerini anlattı. Olcay, daha sonra kendilerinin Türkiye’yi en üst düzeyde yani Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olduğunu belirterek, Demirören’e şunları söyledi:

- Kamuoyundaki algı TFF’nin her konuda Galatasaray’ın aleyhinde olduğu yönünde. Camiamıza karşı olumsuz ön yargılısınız. Toplumda Galatasaray düşmanlığı yaptığınıza dair bir algı hakim. Bunu böyle sürdüremezsiniz. Kamuoyundaki bu algıyı değiştirmelisiniz.

‘Burak’a atılınca para cezası bize gelince saha kapama’

Demirören, dikkatlice dinledi ve cevap hakkını kullandı; Bizim Galatasaray’a karşı bir ön yargımız yok. “Ama şiddetle mücadele için kararlı olmamız gerekli. Tribünler çok kötü. Bunun önüne geçmek için taviz vermemeliyiz.”

Demirören ile kurmaylarına ilginç bir örnekle karşılık veren Olcay,”Daha 6 ay önce Rize’de oynadığımız maçta Burak Yılmaz’a tribünden çakı atıldı. Bu çakı Galatasaray’ın yanı sıra Milli Takım formasını da terleten Burak Yılmaz’ın yüzüne geldi. Çakı atıldığı için 40 bin lira para cezası verildi. Ancak Süper Kupa maçında TFF’nin kendi organizasyonu olan ve üst aramasını da bizim yapmadığımız bir maçta güvenlik görevlisine isabet eden yabancı cisim nedeniyle Galatasaray’a seyircisiz oynama cezası veriyorsunuz. Ortada çifte standart var” dedi.

Federasyon Başkanı Demirören ise “Bu cezayı Galatasaray’a kötülük yapmak için değil, tribündeki şiddet olaylarına bundan sonra asla taviz vermeyeceğimizi göstermek için uyguladık. Bunun mesajını veriyoruz. Melo bana saygısızlık yapıyor. Sizin de başkanınız Ünal Aysal ona destek oluyor” diye konuşt.

Bunun üzerine Olcay da “Melo ile ilgili de kötü bir imaj yaratılıyor. Siz de TFF olarak bunun üzerine gidiyorsunuz. Hatta, ceza vermek için Melo’nun Twitter’daki yazışmalarını bile takip ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.